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WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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24.03.2026 18:41:18

EQS-DD: VINCORION SE: Maike Schuh, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.03.2026 / 18:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Maike
Nachname(n): Schuh

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
VINCORION SE

b) LEI
5299001T2RB6WJBIRX15 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000VNC0014

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
17,00 EUR 149.991,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,0000 EUR 149.991,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: VINCORION SE
Feldstraße 155
22880 Wedel
Deutschland
Internet: https://vincorion.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103906  24.03.2026 CET/CEST





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