Vincorion Aktie
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
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24.03.2026 18:41:18
EQS-DD: VINCORION SE: Maike Schuh, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VINCORION SE
|Feldstraße 155
|22880 Wedel
|Deutschland
|Internet:
|https://vincorion.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103906 24.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Vincorion
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24.03.26
|EQS-DD: VINCORION SE: Maike Schuh, buy (EQS Group)
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24.03.26
|EQS-DD: VINCORION SE: Maike Schuh, Kauf (EQS Group)
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23.03.26
|EQS-CMS: VINCORION SE: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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23.03.26
|EQS-CMS: VINCORION SE: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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20.03.26
|Börsendebüt: Vincorion-Aktie eröffnet über Ausgabepreis und schließt tiefer (finanzen.at)
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20.03.26
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20.03.26
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19.03.26
|EQS-News: VINCORION SE schließt Börsengang erfolgreich ab (EQS Group)
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