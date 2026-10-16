Viromed Medical Aktie
WKN DE: A40ZVN / ISIN: DE000A40ZVN7
|
16.10.2026 18:05:35
EQS-DD: Viromed Medical AG: Heike Perbandt, Verkauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
16.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|LEI Code:
|894500XR05MYCVCCR171
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107542 16.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Viromed Medical AG
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16.10.26
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Heike Perbandt, Verkauf (EQS Group)
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16.10.26
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Heike Perbandt, sell (EQS Group)
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07.10.26
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30.09.26
|EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Studie zur Kaltplasma-Anwendung in der Lunge von einem international führenden medizinischen Fachjournal zur Veröffentlichung angenommen (EQS Group)
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30.09.26
|EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Study on cold plasma application in the lung accepted for publication by an internationally leading medical journal (EQS Group)
Analysen zu Viromed Medical AG
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