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WKN DE: A40ZVN / ISIN: DE000A40ZVN7

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18.05.2026 18:00:42

EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.05.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Uwe
Nachname(n): Perbandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Viromed Medical AG

b) LEI
894500XR05MYCVCCR171 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ZVN7

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,70 EUR 20.106,35 EUR
7,05 EUR 705,00 EUR
6,70 EUR 6.700,00 EUR
6,67 EUR 333,80 EUR
6,45 EUR 12.900,00 EUR
6,70 EUR 1.862,60 EUR
7,10 EUR 1.420,00 EUR
6,60 EUR 6.600,00 EUR
6,65 EUR 2.241,05 EUR
6,70 EUR 1.386,90 EUR
7,00 EUR 7.000,00 EUR
6,50 EUR 1.625,00 EUR
7,05 EUR 1.762,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,68 EUR 64.643,20 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104948  18.05.2026 CET/CEST





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