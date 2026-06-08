Viromed Medical Aktie
WKN DE: A40ZVN / ISIN: DE000A40ZVN7
|
08.06.2026 18:00:42
EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
105390 08.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Viromed Medical AG
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18:00
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, buy (EQS Group)
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18:00
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Kauf (EQS Group)
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02.06.26
|EQS-News: Viromed Medical AG: Study on Cold Plasma Application in the Lung Successfully Completed (EQS Group)
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01.06.26
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Kauf (EQS Group)
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01.06.26
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, buy (EQS Group)
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22.05.26
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22.05.26
|EQS-News: Viromed Medical AG steigert Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 deutlich und erzielt positives Jahresergebnis (EQS Group)
Analysen zu Viromed Medical AG
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|Viromed Medical AG
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