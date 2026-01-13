Fonterelli SPAC 2 Aktie
WKN DE: A3MQR6 / ISIN: DE000A3MQR65
|
13.01.2026 18:05:06
EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
13.01.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Germany
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|End of News
|EQS News Service
|
102848 13.01.2026 CET/CEST
