Fonterelli SPAC 2 Aktie

Fonterelli SPAC 2 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3MQR6 / ISIN: DE000A3MQR65

13.01.2026 18:05:05

EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.01.2026 / 18:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Uwe
Nachname(n): Perbandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Viromed Medical AG

b) LEI
894500XR05MYCVCCR171 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3MQR65

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,50 EUR 2.334.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,50 EUR 2.334.500,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102848  13.01.2026 CET/CEST





