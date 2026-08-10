Viromed Medical Aktie
WKN DE: A40ZVN / ISIN: DE000A40ZVN7
|
10.08.2026 18:10:45
EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|LEI Code:
|894500XR05MYCVCCR171
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106432 10.08.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viromed Medical AG
|
18:10
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Verkauf (EQS Group)
|
18:10
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, sell (EQS Group)
|
15:56
|EQS-News: Viromed Medical AG schließt Vertriebskooperationen für ViroCAP® in sechs weiteren Märkten (EQS Group)
|
15:56
|EQS-News: Viromed Medical AG signs distribution partnerships for ViroCAP® in six additional markets (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Heike Perbandt, Verkauf (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Heike Perbandt, sell (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-News: Viromed Medical AG: Update zum geplanten Erwerb der relyon plasma GmbH (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-News: Viromed Medical AG: Update on the Planned Acquisition of relyon plasma GmbH (EQS Group)
Analysen zu Viromed Medical AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Viromed Medical AG
|7,40
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.