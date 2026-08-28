Viromed Medical Aktie
WKN DE: A40ZVN / ISIN: DE000A40ZVN7
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28.08.2026 18:05:44
EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
28.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstraße 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|LEI Code:
|894500XR05MYCVCCR171
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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106820 28.08.2026 CET/CEST
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28.08.26
|EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, sell (EQS Group)
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Analysen zu Viromed Medical AG
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