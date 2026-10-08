Viscom Aktie
WKN DE: 784686 / ISIN: DE0007846867
|
08.10.2026 08:44:46
EQS-DD: Viscom SE: Prof. Dr. Ludger Overmeyer, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
08.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Viscom SE
|Carl-Buderus-Str. 9-15
|30455 Hannover
|Germany
|Internet:
|www.viscom.com
|LEI Code:
|391200SDLDT1KJVFRV52
|End of News
|EQS News Service
|
107402 08.10.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viscom AG
|
08.10.26
|EQS-DD: Viscom SE: Prof. Dr. Ludger Overmeyer, buy (EQS Group)
|
08.10.26
|EQS-DD: Viscom SE: Prof. Dr. Ludger Overmeyer, Kauf (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-News: Viscom SE steigert Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026 um 30 % – Deutlicher Anstieg des Auftragsbestands schafft solide Basis für das zweite Halbjahr; Jahresprognose für 2026 bestätigt (EQS Group)
|
17.06.26
|EQS-DD: Viscom SE: Prof. Dr. Ludger Overmeyer, Kauf (EQS Group)
|
17.06.26
|EQS-DD: Viscom SE: Prof. Dr. Ludger Overmeyer, buy (EQS Group)
|
04.06.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,1 auf 24.919 Punkte (Dow Jones)
|
04.06.26
|EQS-Adhoc: Viscom SE raises its forecast for incoming orders in the 2026 financial year following a major contract (EQS Group)
|
04.06.26
|EQS-Adhoc: Viscom SE erhöht Prognose für den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2026 aufgrund eines Großauftrags (EQS Group)
Analysen zu Viscom AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Viscom AG
|4,91
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.