voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|
23.06.2026 12:53:54
EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
23.06.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|voestalpine AG
|voestalpine-Straße 1
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.voestalpine.com
|End of News
|EQS News Service
|
105710 23.06.2026 CET/CEST
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