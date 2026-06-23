voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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23.06.2026 12:53:54

EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

23.06.2026 / 12:53 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Reinhard
Last name(s): Lang

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
voestalpine AG

b) LEI
529900ZAXBMQDIWPNB72 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000937503

b) Nature of the transaction
Acquisition
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
40.00 EUR 153 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
40.0000 EUR 153.0000 Units

e) Date of the transaction
22/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: OTC - Outside a trading venue
MIC: XWBO


23.06.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Austria
Internet: www.voestalpine.com



 
End of News EQS News Service




105710  23.06.2026 CET/CEST





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