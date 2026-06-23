voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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23.06.2026 12:53:54

EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.06.2026 / 12:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Reinhard
Nachname(n): Lang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
voestalpine AG

b) LEI
529900ZAXBMQDIWPNB72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000937503

b) Art des Geschäfts
Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
40,00 EUR 153 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
40,0000 EUR 153,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
22.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
MIC: XWBO


23.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Österreich
Internet: www.voestalpine.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105710  23.06.2026 CET/CEST





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