voestalpine Aktie

voestalpine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 16:21:08

EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.02.2026 / 16:19 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Reinhard
Last name(s): Lang

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
voestalpine AG

b) LEI
529900ZAXBMQDIWPNB72 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000937503

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
44.2 EUR 174 Units
44.24 EUR 165 Units
44.22 EUR 178 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
44.219652 EUR 517.0000 Units

e) Date of the transaction
11/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: WBAH - WIENER BOERSE AG
MIC: XWBO


11.02.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Austria
Internet: www.voestalpine.com



 
End of News EQS News Service




103206  11.02.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu voestalpine AG

mehr Nachrichten

Analysen zu voestalpine AG

mehr Analysen
23.01.26 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
19.01.26 voestalpine kaufen Barclays Capital
18.12.25 voestalpine Hold Erste Group Bank
26.11.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
24.11.25 voestalpine kaufen Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

voestalpine AG 43,98 0,41% voestalpine AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen