voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|
11.02.2026 16:21:07
EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|voestalpine AG
|voestalpine-Straße 1
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.voestalpine.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103206 11.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu voestalpine AG
|
16:21
|EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, sell (EQS Group)
|
16:21
|EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, Verkauf (EQS Group)
|
15:58
|Starker Wochentag in Wien: Anleger lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
|
13:22
|voestalpine mit kräftigem Gewinnzuwachs (APA)
|
12:27
|Börse Wien in Grün: ATX Prime am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:03
|voestalpine erzielte kräftiges Gewinnplus (APA)
|
07:30
|EQS-News: voestalpine AG: voestalpine steigert ihr Ergebnis in den ersten drei Quartalen des GJ 2025/26 (EQS Group)