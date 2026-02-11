voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

11.02.2026 16:21:07

EQS-DD: voestalpine AG: Reinhard Lang, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.02.2026 / 16:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Reinhard
Nachname(n): Lang

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
voestalpine AG

b) LEI
529900ZAXBMQDIWPNB72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000937503

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
44,2 EUR 174 Stück
44,24 EUR 165 Stück
44,22 EUR 178 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
44,219652 EUR 517,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
11.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: WBAH - WIENER BOERSE AG
MIC: XWBO


11.02.2026 CET/CEST
11.02.2026 CET/CEST















Sprache: Deutsch
Unternehmen: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Österreich
Internet: www.voestalpine.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103206  11.02.2026 CET/CEST





