WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

02.01.2026 17:47:05

EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.01.2026 / 17:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Rolf
Nachname(n): Buch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Vonovia SE

b) LEI
5299005A2ZEP6AP7KM81 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1ML7J1

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,2000 EUR 201.174,6000 EUR
24,2100 EUR 4.720,9500 EUR
24,2300 EUR 99.488,3800 EUR
24,2350 EUR 37.782,3650 EUR
24,2400 EUR 94.826,8800 EUR
24,2450 EUR 60.976,1750 EUR
24,2500 EUR 262.991,2500 EUR
24,2600 EUR 90.247,2000 EUR
24,2650 EUR 4.100,7850 EUR
24,2700 EUR 64.703,8200 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,2372 EUR 921.012,4050 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


02.01.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Internet: www.vonovia.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102708  02.01.2026 CET/CEST





