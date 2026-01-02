EQS-DD: Vonovia SE: Rolf Buch, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.01.2026 / 17:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Rolf Nachname(n): Buch

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Vonovia SE

b) LEI

5299005A2ZEP6AP7KM81

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1ML7J1

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24,2000 EUR 201.174,6000 EUR 24,2100 EUR 4.720,9500 EUR 24,2300 EUR 99.488,3800 EUR 24,2350 EUR 37.782,3650 EUR 24,2400 EUR 94.826,8800 EUR 24,2450 EUR 60.976,1750 EUR 24,2500 EUR 262.991,2500 EUR 24,2600 EUR 90.247,2000 EUR 24,2650 EUR 4.100,7850 EUR 24,2700 EUR 64.703,8200 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24,2372 EUR 921.012,4050 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

