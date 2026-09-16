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WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501

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16.09.2026 14:29:45

EQS-DD: WashTec AG: Andreas Pabst, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.09.2026 / 14:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Andreas
Nachname(n): Pabst

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
WashTec AG

b) LEI
391200HHWCQ0KBSG9U91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007507501

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
36,30 EUR 544,50 EUR
36,40 EUR 4.950,40 EUR
36,40 EUR 6.078,80 EUR
36,40 EUR 254,80 EUR
36,40 EUR 14.050,40 EUR
36,40 EUR 109,20 EUR
36,40 EUR 24.060,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
36,3989 EUR 50.048,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


16.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Internet: www.washtec.de
LEI Code: 391200HHWCQ0KBSG9U91



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107082  16.09.2026 CET/CEST





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