WashTec Aktie
WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501
|
05.09.2026 07:04:53
EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Amendment
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
05.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|WashTec AG
|Argonstraße 7
|86153 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.washtec.de
|LEI Code:
|391200HHWCQ0KBSG9U91
|End of News
|EQS News Service
|
106934 05.09.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WashTec AG
|
07:04
|EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, buy (EQS Group)
|
07:04
|EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, Kauf (EQS Group)
|
04.09.26
|EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, buy (EQS Group)
|
04.09.26
|EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, Kauf (EQS Group)
|
04.09.26
|EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, Kauf (EQS Group)
|
04.09.26
|EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, buy (EQS Group)
|
03.09.26
|EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, sell (EQS Group)
|
03.09.26
|EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, Verkauf (EQS Group)
Analysen zu WashTec AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WashTec AG
|39,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.