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WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501

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04.09.2026 14:38:41

EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2026 / 14:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Michael
Nachname(n): Drolshagen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
WashTec AG

b) LEI
391200HHWCQ0KBSG9U91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007507501

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
40,10 EUR 75.388,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
40,1000 EUR 75.388,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Internet: www.washtec.de
LEI Code: 391200HHWCQ0KBSG9U91



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106922  04.09.2026 CET/CEST





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