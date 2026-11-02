WeGrow Aktie
WKN DE: A2LQUV / ISIN: DE000A2LQUV1
|
02.11.2026 16:00:35
EQS-DD: WeGrow AG: Gasparian GmbH, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
02.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|WeGrow AG
|Kehn 20
|47918 Tönisvorst
|Germany
|Internet:
|www.wegrow.de
|LEI Code:
|529900L0ETIP76Q5L056
|End of News
|EQS News Service
|
107740 02.11.2026 CET/CEST
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|WeGrow AG Inhaber-Akt
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