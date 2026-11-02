WeGrow Aktie
WKN DE: A2LQUV / ISIN: DE000A2LQUV1
|
02.11.2026 16:00:34
EQS-DD: WeGrow AG: Gasparian GmbH, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WeGrow AG
|Kehn 20
|47918 Tönisvorst
|Deutschland
|Internet:
|www.wegrow.de
|LEI Code:
|529900L0ETIP76Q5L056
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107740 02.11.2026 CET/CEST
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|WeGrow AG Inhaber-Akt
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