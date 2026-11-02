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WKN DE: A2LQUV / ISIN: DE000A2LQUV1

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02.11.2026 16:00:36

EQS-DD: WeGrow AG: Peter Dießenbacher, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.11.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Peter
Nachname(n): Dießenbacher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
WeGrow AG

b) LEI
529900L0ETIP76Q5L056 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2LQUV1

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,10 EUR 275.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,10 EUR 275.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: WeGrow AG
Kehn 20
47918 Tönisvorst
Deutschland
Internet: www.wegrow.de
LEI Code: 529900L0ETIP76Q5L056



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107736  02.11.2026 CET/CEST





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