Wienerberger Aktie

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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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11.11.2026 10:45:31

EQS-DD: Wienerberger AG: David Davies, Disposal: 'Transfer of shares without consideration from a person discharging managerial responsibilities to a person closely associated with them (spouse).'




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.11.2026 / 10:45 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: David
Last name(s): Davies

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Wienerberger AG

b) LEI
529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000831706

b) Nature of the transaction
Disposal: 'Transfer of shares without consideration from a person discharging managerial responsibilities to a person closely associated with them (spouse).'

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
0 EUR 17,180 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
0 EUR 17,180 Units

e) Date of the transaction
11/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


11.11.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Austria
Internet: www.wienerberger.com
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31



 
End of News EQS News Service




107946  11.11.2026 CET/CEST





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