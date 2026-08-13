Wienerberger Aktie

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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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13.08.2026 16:00:49

EQS-DD: Wienerberger AG: Gerhard Hanke, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

13.08.2026 / 16:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Gerhard
Last name(s): Hanke

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Wienerberger AG

b) LEI
529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000831706

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
21.00 EUR 10,000 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
21.00 EUR 10,000 Units

e) Date of the transaction
13/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: WIENER BOERSE AG
MIC: XWBO


13.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Austria
Internet: www.wienerberger.com
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31



 
End of News EQS News Service




106598  13.08.2026 CET/CEST





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