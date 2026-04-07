EQS-DD: Wienerberger AG: Gerhard Hanke, Erwerb: Erwerb im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms iSd Art. 19 Abs. 6 lit e der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Matching-Modell: Der Erwerb von je 2 ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.04.2026 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Gerhard Nachname(n): Hanke

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Wienerberger AG

b) LEI

529900VXIFBHO0SW2I31

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000831706

b) Art des Geschäfts

Erwerb: Erwerb im Rahmen eines Belegschaftsaktienprogramms iSd Art. 19 Abs. 6 lit e der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Matching-Modell: Der Erwerb von je 2 Aktien (= Investment-Aktien) berechtigt zur Zuteilung je einer kostenlosen Aktie (=Matching-Aktie)). Investment-Aktien: Der Preis richtet sich nach dem Referenzkurs (Durchschnitt der Schlusskurse der nach Ende des Angebotszeitraums folgenden 8 Börsentage(beginnend mit 2026-04-07)).

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 9.000 EUR 0 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0 EUR 0 Stück

e) Datum des Geschäfts

03.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

07.04.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News



