Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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31.03.2026 17:01:20

EQS-DD: Wienerberger AG: Marc Grynberg, Erwerb: Erwerb von Aktien im Namen und auf Rechnung von Marc Grynberg durch Wienerberger AG mittels eines Kreditinstituts gemäß Vergütungspolitik für ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

31.03.2026 / 17:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Marc
Nachname(n): Grynberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Wienerberger AG

b) LEI
529900VXIFBHO0SW2I31 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000831706

b) Art des Geschäfts
Erwerb: Erwerb von Aktien im Namen und auf Rechnung von Marc Grynberg durch Wienerberger AG mittels eines Kreditinstituts gemäß Vergütungspolitik für den Aufsichtsrat

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
22,340359 EUR 850 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
22,340359 EUR 850 Stück

e) Datum des Geschäfts
30.03.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XVIE - WIENER BOERSE AG, WERTPAPIERBOERSE
MIC: XVIE


31.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Internet: www.wienerberger.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104106  31.03.2026 CET/CEST





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