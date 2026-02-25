Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|
25.02.2026 14:01:15
EQS-DD: Wienerberger AG: Peter Steiner, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
25.02.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.wienerberger.com
|End of News
|EQS News Service
|
103400 25.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
14:01
|EQS-DD: Wienerberger AG: Peter Steiner, buy (EQS Group)
|
14:01
|EQS-DD: Wienerberger AG: Peter Steiner, Kauf (EQS Group)
|
24.02.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.02.26
|Handel in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|Wiener Börse-Handel ATX verbucht mittags Verluste (finanzen.at)