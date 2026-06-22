EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy

|
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
22.06.2026 / 15:30 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
|Name and legal form:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / status
|Person closely associated with:
|Title:
|
|First name:
|Anders Holch
|Last name(s):
|Povlsen
|Position:
|Member of the administrative or supervisory body
b) Initial notification3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
|Type:
|Share
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
|Price(s)
|Volume(s)
|24.45 EUR
|855.75 EUR
|24.44 EUR
|2,541.76 EUR
|24.43 EUR
|4,763.85 EUR
|24.45 EUR
|2,567.25 EUR
|24.48 EUR
|9,792.00 EUR
|24.49 EUR
|2,571.45 EUR
|24.49 EUR
|2,571.45 EUR
|24.49 EUR
|2,571.45 EUR
|24.49 EUR
|293.88 EUR
|24.49 EUR
|2,571.45 EUR
|24.5 EUR
|9,555.00 EUR
|24.5 EUR
|2,572.50 EUR
|24.53 EUR
|5,151.30 EUR
|24.54 EUR
|4,908.00 EUR
|24.54 EUR
|539.88 EUR
|24.54 EUR
|638.04 EUR
|24.51 EUR
|4,951.02 EUR
|24.49 EUR
|5,240.86 EUR
|24.48 EUR
|20,587.68 EUR
|24.47 EUR
|5,212.11 EUR
|24.46 EUR
|3,522.24 EUR
|24.41 EUR
|7,396.23 EUR
|24.41 EUR
|3,466.22 EUR
|24.4 EUR
|1,195.60 EUR
|24.4 EUR
|951.60 EUR
|24.39 EUR
|4,073.13 EUR
|24.4 EUR
|3,806.40 EUR
|24.4 EUR
|1,122.40 EUR
|24.4 EUR
|6,807.60 EUR
|24.4 EUR
|2,928.00 EUR
|24.39 EUR
|999.99 EUR
|24.41 EUR
|561.43 EUR
|24.42 EUR
|4,884.00 EUR
|24.42 EUR
|4,224.66 EUR
|24.42 EUR
|1,221.00 EUR
|24.39 EUR
|10,853.55 EUR
|24.38 EUR
|2,608.66 EUR
|24.39 EUR
|10,853.55 EUR
|24.38 EUR
|2,145.44 EUR
|24.38 EUR
|7,484.66 EUR
|24.36 EUR
|5,286.12 EUR
|24.36 EUR
|2,533.44 EUR
|24.35 EUR
|3,725.55 EUR
|24.34 EUR
|4,673.28 EUR
|24.32 EUR
|2,140.16 EUR
|24.32 EUR
|1,726.72 EUR
|24.32 EUR
|2,213.12 EUR
|24.32 EUR
|8,390.40 EUR
|24.31 EUR
|2,892.89 EUR
|24.29 EUR
|2,137.52 EUR
|24.29 EUR
|1,044.47 EUR
|24.28 EUR
|3,107.84 EUR
|24.27 EUR
|3,106.56 EUR
|24.27 EUR
|6,091.77 EUR
|24.27 EUR
|1,019.34 EUR
|24.27 EUR
|4,368.60 EUR
|24.28 EUR
|7,186.88 EUR
|24.27 EUR
|2,135.76 EUR
|24.32 EUR
|1,118.72 EUR
|24.32 EUR
|6,080.00 EUR
|24.32 EUR
|1,167.36 EUR
|24.32 EUR
|6,858.24 EUR
|24.32 EUR
|2,334.72 EUR
|24.3 EUR
|5,783.40 EUR
|24.29 EUR
|2,137.52 EUR
|24.27 EUR
|4,053.09 EUR
|24.27 EUR
|8,324.61 EUR
|24.26 EUR
|24.26 EUR
|24.26 EUR
|2,110.62 EUR
|24.3 EUR
|5,175.90 EUR
|24.33 EUR
|875.88 EUR
|24.3 EUR
|7,144.20 EUR
|24.29 EUR
|2,137.52 EUR
|24.3 EUR
|2,721.60 EUR
|24.3 EUR
|1,701.00 EUR
|24.3 EUR
|3,790.80 EUR
|24.31 EUR
|8,848.84 EUR
|24.31 EUR
|194.48 EUR
|24.3 EUR
|2,284.20 EUR
|24.32 EUR
|12,816.64 EUR
|24.38 EUR
|8,508.62 EUR
|24.38 EUR
|2,559.90 EUR
|24.38 EUR
|2,559.90 EUR
|24.37 EUR
|8,432.02 EUR
|24.42 EUR
|10,866.90 EUR
|24.41 EUR
|2,148.08 EUR
|24.4 EUR
|3,806.40 EUR
|24.42 EUR
|3,858.36 EUR
|24.42 EUR
|4,029.30 EUR
|24.42 EUR
|1,855.92 EUR
|24.42 EUR
|9,010.98 EUR
|24.41 EUR
|244.10 EUR
|24.41 EUR
|1,903.98 EUR
|24.4 EUR
|2,342.40 EUR
|24.41 EUR
|9,202.57 EUR
|24.4 EUR
|2,171.60 EUR
|24.38 EUR
|2,949.98 EUR
|24.37 EUR
|5,873.17 EUR
|24.38 EUR
|7,704.08 EUR
|24.38 EUR
|1,852.88 EUR
|24.4 EUR
|5,294.80 EUR
|24.4 EUR
|2,464.40 EUR
|24.41 EUR
|5,126.10 EUR
|24.41 EUR
|2,538.64 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|5,221.60 EUR
|24.4 EUR
|13,761.60 EUR
|24.4 EUR
|5,929.20 EUR
|24.4 EUR
|7,832.40 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|7,490.80 EUR
|24.4 EUR
|9,930.80 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|5,221.60 EUR
|24.4 EUR
|1,586.00 EUR
|24.4 EUR
|683.20 EUR
|24.4 EUR
|902.80 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|5,221.60 EUR
|24.4 EUR
|1,586.00 EUR
|24.4 EUR
|683.20 EUR
|24.4 EUR
|3,904.00 EUR
|24.4 EUR
|1,586.00 EUR
|24.4 EUR
|317.20 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|5,587.60 EUR
|24.4 EUR
|10,516.40 EUR
|24.4 EUR
|16,104.00 EUR
|24.4 EUR
|8,808.40 EUR
|24.4 EUR
|8,613.20 EUR
|24.4 EUR
|6,148.80 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|1,342.00 EUR
|24.4 EUR
|16,079.60 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|7,490.80 EUR
|24.4 EUR
|9,930.80 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|7,490.80 EUR
|24.4 EUR
|9,930.80 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|5,221.60 EUR
|24.4 EUR
|5,221.60 EUR
|24.4 EUR
|12,175.60 EUR
|24.4 EUR
|3,660.00 EUR
|24.4 EUR
|1,586.00 EUR
|24.4 EUR
|2,074.00 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|7,490.80 EUR
|24.4 EUR
|9,930.80 EUR
|24.4 EUR
|16,738.40 EUR
|24.37 EUR
|5,361.40 EUR
|24.36 EUR
|5,213.04 EUR
|24.34 EUR
|4,283.84 EUR
|24.34 EUR
|7,131.62 EUR
|24.36 EUR
|9,256.80 EUR
|24.36 EUR
|803.88 EUR
|24.36 EUR
|8,915.76 EUR
|24.37 EUR
|6,092.50 EUR
|24.35 EUR
|2,142.80 EUR
|24.34 EUR
|4,137.80 EUR
|24.35 EUR
|3,019.40 EUR
|24.38 EUR
|5,607.40 EUR
|24.38 EUR
|4,242.12 EUR
|24.36 EUR
|2,436.00 EUR
|24.35 EUR
|2,848.95 EUR
|24.29 EUR
|2,137.52 EUR
|24.28 EUR
|3,957.64 EUR
|24.31 EUR
|5,323.89 EUR
|24.3 EUR
|4,033.80 EUR
|24.29 EUR
|3,910.69 EUR
|24.28 EUR
|2,136.64 EUR
|24.27 EUR
|2,766.78 EUR
|24.29 EUR
|6,898.36 EUR
|24.29 EUR
|3,400.60 EUR
|24.29 EUR
|315.77 EUR
|24.27 EUR
|8,640.12 EUR
|24.27 EUR
|2,160.03 EUR
|24.26 EUR
|5,046.08 EUR
|24.26 EUR
|921.88 EUR
|24.26 EUR
|2,256.18 EUR
|24.24 EUR
|799.92 EUR
|24.24 EUR
|2,254.32 EUR
|24.21 EUR
|15,373.35 EUR
|24.2 EUR
|4,598.00 EUR
|24.21 EUR
|508.41 EUR
|24.22 EUR
|3,633.00 EUR
|24.22 EUR
|2,107.14 EUR
|24.22 EUR
|3,390.80 EUR
|24.26 EUR
|3,614.74 EUR
|24.24 EUR
|11,877.60 EUR
|24.22 EUR
|10,777.90 EUR
|24.2 EUR
|5,227.20 EUR
|24.15 EUR
|6,085.80 EUR
|24.15 EUR
|4,926.60 EUR
|24.14 EUR
|1,665.66 EUR
|24.11 EUR
|1,639.48 EUR
|24.35 EUR
|316.55 EUR
|24.35 EUR
|3,311.60 EUR
|24.35 EUR
|1,680.15 EUR
|24.35 EUR
|949.65 EUR
|24.35 EUR
|3,774.25 EUR
|24.37 EUR
|389.92 EUR
|24.37 EUR
|3,606.76 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|12,346.40 EUR
|24.4 EUR
|11,394.80 EUR
|24.4 EUR
|8,637.60 EUR
|24.4 EUR
|16,274.80 EUR
|24.4 EUR
|1,146.80 EUR
|24.4 EUR
|11,370.40 EUR
|24.4 EUR
|12,663.60 EUR
|24.4 EUR
|4,758.00 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|7,490.80 EUR
|24.4 EUR
|1,781.20 EUR
|24.4 EUR
|3,904.00 EUR
|24.4 EUR
|13,517.60 EUR
|24.39 EUR
|2,414.61 EUR
|24.4 EUR
|6,124.40 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|7,490.80 EUR
|24.4 EUR
|9,930.80 EUR
|24.4 EUR
|5,221.60 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|2,269.20 EUR
|24.4 EUR
|11,492.40 EUR
|24.4 EUR
|7,490.80 EUR
|24.4 EUR
|17,421.60 EUR
|24.4 EUR
|12,175.60 EUR
|24.4 EUR
|12,736.80 EUR
|24.4 EUR
|4,684.80 EUR
|24.4 EUR
|8,906.00 EUR
|24.4 EUR
|16,006.40 EUR
|24.4 EUR
|1,415.20 EUR
|24.4 EUR
|14,932.80 EUR
|24.46 EUR
|6,115.00 EUR
|24.44 EUR
|3,250.52 EUR
|24.46 EUR
|635.96 EUR
|24.47 EUR
|4,233.31 EUR
|24.45 EUR
|3,887.55 EUR
|24.46 EUR
|5,063.22 EUR
|24.44 EUR
|5,376.80 EUR
|24.42 EUR
|4,053.72 EUR
|24.42 EUR
|1,196.58 EUR
|24.42 EUR
|1,245.42 EUR
|24.44 EUR
|3,250.52 EUR
|24.44 EUR
|5,181.28 EUR
|24.41 EUR
|1,757.52 EUR
|24.4 EUR
|6,466.00 EUR
|24.41 EUR
|5,126.10 EUR
|24.39 EUR
|6,243.84 EUR
|24.4 EUR
|3,001.20 EUR
|24.44 EUR
|7,551.96 EUR
|24.43 EUR
|10,407.18 EUR
|24.43 EUR
|464.17 EUR
|24.42 EUR
|4,981.68 EUR
|24.42 EUR
|2,393.16 EUR
|24.41 EUR
|5,589.89 EUR
|24.39 EUR
|5,731.65 EUR
|24.42 EUR
|3,003.66 EUR
|24.43 EUR
|1,685.67 EUR
|24.43 EUR
|3,444.63 EUR
|24.43 EUR
|1,001.63 EUR
|24.43 EUR
|439.74 EUR
|24.44 EUR
|4,399.20 EUR
|24.45 EUR
|2,127.15 EUR
|24.45 EUR
|171.15 EUR
|24.45 EUR
|2,469.45 EUR
|24.45 EUR
|1,418.10 EUR
|24.44 EUR
|3,006.12 EUR
|24.45 EUR
|806.85 EUR
|24.45 EUR
|782.40 EUR
|24.45 EUR
|3,007.35 EUR
|24.45 EUR
|3,007.35 EUR
|24.45 EUR
|1,760.40 EUR
|24.45 EUR
|3,007.35 EUR
|24.46 EUR
|366.90 EUR
|24.46 EUR
|2,421.54 EUR
|24.46 EUR
|3,008.58 EUR
|24.47 EUR
|4,331.19 EUR
|24.44 EUR
|3,103.88 EUR
|24.48 EUR
|4,284.00 EUR
|24.48 EUR
|5,679.36 EUR
|24.47 EUR
|3,719.44 EUR
|24.46 EUR
|3,938.06 EUR
|24.47 EUR
|8,148.51 EUR
|24.45 EUR
|3,007.35 EUR
|24.49 EUR
|342.86 EUR
|24.49 EUR
|2,130.63 EUR
|24.49 EUR
|4,359.22 EUR
|24.5 EUR
|16,758.00 EUR
|24.49 EUR
|3,085.74 EUR
|24.49 EUR
|9,575.59 EUR
|24.56 EUR
|1,006.96 EUR
|24.56 EUR
|1,694.64 EUR
|24.56 EUR
|736.80 EUR
|24.56 EUR
|7,490.80 EUR
|24.59 EUR
|3,024.57 EUR
|24.63 EUR
|6,674.73 EUR
|24.62 EUR
|4,283.88 EUR
|24.64 EUR
|4,188.80 EUR
|24.66 EUR
|4,438.80 EUR
|24.64 EUR
|4,804.80 EUR
|24.68 EUR
|5,528.32 EUR
|24.66 EUR
|10,357.20 EUR
|24.68 EUR
|1,258.68 EUR
|24.68 EUR
|5,306.20 EUR
|24.68 EUR
|3,134.36 EUR
|24.68 EUR
|1,308.04 EUR
|24.68 EUR
|542.96 EUR
|24.68 EUR
|1,851.00 EUR
|24.69 EUR
|9,876.00 EUR
|24.69 EUR
|469.11 EUR
|24.7 EUR
|17,462.90 EUR
|24.75 EUR
|5,915.25 EUR
|24.78 EUR
|5,203.80 EUR
|24.75 EUR
|3,044.25 EUR
|24.76 EUR
|4,456.80 EUR
|24.76 EUR
|5,100.56 EUR
|24.72 EUR
|5,265.36 EUR
|24.79 EUR
|3,049.17 EUR
|24.77 EUR
|4,607.22 EUR
|24.76 EUR
|9,136.44 EUR
|24.76 EUR
|6,115.72 EUR
|24.75 EUR
|4,653.00 EUR
|24.71 EUR
|2,174.48 EUR
|24.69 EUR
|2,567.76 EUR
|24.69 EUR
|3,036.87 EUR
|24.68 EUR
|1,974.40 EUR
|24.68 EUR
|1,283.36 EUR
|24.68 EUR
|3,035.64 EUR
|24.69 EUR
|2,271.48 EUR
|24.66 EUR
|4,216.86 EUR
|24.68 EUR
|1,036.56 EUR
|24.68 EUR
|1,999.08 EUR
|24.68 EUR
|1,431.44 EUR
|24.69 EUR
|3,036.87 EUR
|24.69 EUR
|493.80 EUR
|24.69 EUR
|3,036.87 EUR
|24.68 EUR
|3,035.64 EUR
|24.68 EUR
|3,035.64 EUR
|24.64 EUR
|4,632.32 EUR
|24.58 EUR
|1,007.78 EUR
|24.58 EUR
|1,425.64 EUR
|24.58 EUR
|1,597.70 EUR
|24.62 EUR
|960.18 EUR
|24.62 EUR
|1,157.14 EUR
|24.62 EUR
|3,028.26 EUR
|24.62 EUR
|270.82 EUR
|24.62 EUR
|3,102.12 EUR
|24.62 EUR
|2,018.84 EUR
|24.62 EUR
|1,083.28 EUR
|24.62 EUR
|1,944.98 EUR
|24.63 EUR
|3,029.49 EUR
|24.61 EUR
|3,027.03 EUR
|24.62 EUR
|3,028.26 EUR
|24.63 EUR
|1,354.65 EUR
|24.63 EUR
|1,674.84 EUR
|24.62 EUR
|3,028.26 EUR
|24.62 EUR
|1,821.88 EUR
|24.62 EUR
|6,795.12 EUR
|24.62 EUR
|2,929.78 EUR
|24.62 EUR
|3,028.26 EUR
|24.61 EUR
|393.76 EUR
|24.61 EUR
|1,771.92 EUR
|24.61 EUR
|861.35 EUR
|24.61 EUR
|1,501.21 EUR
|24.62 EUR
|3,028.26 EUR
|24.61 EUR
|2,805.54 EUR
|24.6 EUR
|6,469.80 EUR
|24.6 EUR
|7,896.60 EUR
|24.6 EUR
|1,648.20 EUR
|24.58 EUR
|6,489.12 EUR
|24.58 EUR
|2,015.56 EUR
|24.57 EUR
|7,714.98 EUR
|24.55 EUR
|7,708.70 EUR
|24.55 EUR
|515.55 EUR
|24.55 EUR
|5,646.50 EUR
|24.59 EUR
|10,942.55 EUR
|24.58 EUR
|6,439.96 EUR
|24.56 EUR
|7,245.20 EUR
|24.57 EUR
|7,911.54 EUR
|24.59 EUR
|11,680.25 EUR
|24.59 EUR
|6,073.73 EUR
|24.58 EUR
|5,284.70 EUR
|24.59 EUR
|3,024.57 EUR
|24.64 EUR
|689.92 EUR
|24.64 EUR
|2,143.68 EUR
|24.64 EUR
|3,326.40 EUR
|24.65 EUR
|2,267.80 EUR
d) Aggregated information
|Price
|Aggregated volume
|24.45 EUR
|1,981,665.17 EUR
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
|Name:
|CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
|MIC:
|CEUX
22.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News