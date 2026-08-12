EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



12.08.2026 / 12:15 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Anders Holch Last name(s): Povlsen Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 24.37 EUR 2,071.45 EUR 24.37 EUR 2,680.70 EUR 24.37 EUR 1,340.35 EUR 24.37 EUR 2,193.30 EUR 24.37 EUR 3,996.68 EUR 24.37 EUR 3,679.87 EUR 24.37 EUR 1,608.42 EUR 24.38 EUR 7,850.36 EUR 24.39 EUR 2,439.00 EUR 24.39 EUR 3,243.87 EUR 24.40 EUR 1,903.20 EUR 24.40 EUR 3,245.20 EUR 24.40 EUR 2,854.80 EUR 24.40 EUR 390.40 EUR 24.40 EUR 1,220.00 EUR 24.40 EUR 732.00 EUR 24.40 EUR 219.60 EUR 24.40 EUR 3,025.60 EUR 24.40 EUR 2,269.20 EUR 24.40 EUR 3,245.20 EUR 24.40 EUR 3,245.20 EUR 24.43 EUR 2,516.29 EUR 24.41 EUR 7,982.07 EUR 24.44 EUR 13,246.48 EUR 24.44 EUR 5,694.52 EUR 24.45 EUR 733.50 EUR 24.45 EUR 2,200.50 EUR 24.45 EUR 1,246.95 EUR 24.45 EUR 18,655.35 EUR 24.45 EUR 3,251.85 EUR 24.47 EUR 4,796.12 EUR 24.46 EUR 3,253.18 EUR 24.47 EUR 1,003.27 EUR 24.47 EUR 2,814.05 EUR 24.47 EUR 1,223.50 EUR 24.50 EUR 5,414.50 EUR 24.81 EUR 4,813.14 EUR 24.85 EUR 13,170.50 EUR 24.86 EUR 3,306.38 EUR 24.86 EUR 3,306.38 EUR 24.86 EUR 3,306.38 EUR 24.86 EUR 8,775.58 EUR 24.85 EUR 2,161.95 EUR 24.87 EUR 3,307.71 EUR 24.87 EUR 3,208.23 EUR 24.89 EUR 124.45 EUR 24.89 EUR 6,620.74 EUR 24.89 EUR 995.60 EUR 24.89 EUR 4,828.66 EUR 24.86 EUR 3,306.38 EUR 24.84 EUR 3,278.88 EUR 24.84 EUR 2,707.56 EUR 24.83 EUR 20,286.11 EUR 24.83 EUR 6,133.01 EUR 24.83 EUR 8,094.58 EUR 24.82 EUR 6,006.44 EUR 24.81 EUR 5,383.77 EUR 24.80 EUR 21,476.80 EUR 24.80 EUR 2,380.80 EUR 24.80 EUR 4,538.40 EUR 24.80 EUR 2,083.20 EUR 24.82 EUR 992.80 EUR 24.82 EUR 3,301.06 EUR 24.82 EUR 3,301.06 EUR 24.82 EUR 223.38 EUR 24.80 EUR 6,572.00 EUR 24.79 EUR 3,297.07 EUR 24.79 EUR 2,305.47 EUR 24.79 EUR 991.60 EUR 24.80 EUR 3,298.40 EUR 24.80 EUR 1,587.20 EUR 24.80 EUR 3,298.40 EUR 24.80 EUR 3,298.40 EUR 24.80 EUR 3,298.40 EUR 24.81 EUR 3,299.73 EUR 24.81 EUR 297.72 EUR 24.80 EUR 198.40 EUR 24.80 EUR 3,298.40 EUR 24.80 EUR 4,960.00 EUR 24.80 EUR 1,612.00 EUR 24.87 EUR 9,972.87 EUR 24.88 EUR 1,119.60 EUR 24.88 EUR 74.64 EUR 24.88 EUR 3,309.04 EUR 24.86 EUR 3,480.40 EUR 24.85 EUR 16,972.55 EUR 24.83 EUR 5,735.73 EUR 24.83 EUR 5,537.09 EUR 24.82 EUR 7,024.06 EUR 24.81 EUR 4,217.70 EUR 24.81 EUR 2,778.72 EUR 24.81 EUR 5,830.35 EUR 24.80 EUR 7,117.60 EUR 24.78 EUR 6,071.10 EUR 24.78 EUR 12,786.48 EUR 24.78 EUR 2,750.58 EUR 24.78 EUR 1,263.78 EUR 24.78 EUR 4,212.60 EUR 24.77 EUR 9,363.06 EUR 24.76 EUR 9,161.20 EUR 24.77 EUR 10,254.78 EUR 24.74 EUR 7,248.82 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.73 EUR 4,105.18 EUR 24.74 EUR 4,007.88 EUR 24.74 EUR 2,053.42 EUR 24.74 EUR 2,721.40 EUR 24.74 EUR 2,028.68 EUR 24.74 EUR 2,078.16 EUR 24.75 EUR 2,722.50 EUR 24.75 EUR 272.25 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.75 EUR 2,004.75 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.75 EUR 2,252.25 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.75 EUR 2,871.00 EUR 24.75 EUR 1,237.50 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.76 EUR 4,110.16 EUR 24.76 EUR 2,376.96 EUR 24.76 EUR 8,839.32 EUR 24.76 EUR 2,401.72 EUR 24.75 EUR 1,138.50 EUR 24.75 EUR 1,782.00 EUR 24.75 EUR 7,548.75 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.75 EUR 6,039.00 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.75 EUR 198.00 EUR 24.75 EUR 1,782.00 EUR 24.75 EUR 4,108.50 EUR 24.75 EUR 222.75 EUR 24.78 EUR 941.64 EUR 24.78 EUR 4,113.48 EUR 24.78 EUR 4,113.48 EUR 24.76 EUR 866.60 EUR 24.77 EUR 4,111.82 EUR 24.77 EUR 1,634.82 EUR 24.78 EUR 1,610.70 EUR 24.78 EUR 1,288.56 EUR 24.78 EUR 7,855.26 EUR 24.78 EUR 4,262.16 EUR 24.78 EUR 322.14 EUR 24.80 EUR 694.40 EUR 24.80 EUR 3,968.00 EUR 24.82 EUR 1,911.14 EUR 24.82 EUR 2,109.70 EUR 24.82 EUR 124.10 EUR 24.82 EUR 7,768.66 EUR 24.82 EUR 9,431.60 EUR 24.80 EUR 4,116.80 EUR 24.80 EUR 1,934.40 EUR 24.80 EUR 992.00 EUR 24.80 EUR 4,116.80 EUR 24.78 EUR 3,221.40 EUR 24.78 EUR 13,505.10 EUR 24.78 EUR 7,508.34 EUR 24.78 EUR 9,143.82 EUR 24.77 EUR 272.47 EUR 24.77 EUR 396.32 EUR 24.77 EUR 9,437.37 EUR 24.77 EUR 5,498.94 EUR 24.74 EUR 6,011.82 EUR 24.74 EUR 14,893.48 EUR 24.71 EUR 1,877.96 EUR 24.71 EUR 395.36 EUR 24.71 EUR 12,602.10 EUR 24.70 EUR 716.30 EUR 24.69 EUR 4,098.54 EUR 24.68 EUR 24.68 EUR 24.67 EUR 8,067.09 EUR 24.68 EUR 3,899.44 EUR 24.68 EUR 3,973.48 EUR 24.68 EUR 863.80 EUR 24.71 EUR 5,633.88 EUR 24.71 EUR 3,064.04 EUR 24.71 EUR 1,235.50 EUR 24.71 EUR 3,409.98 EUR 24.71 EUR 98.84 EUR 24.71 EUR 5,559.75 EUR 24.69 EUR 4,962.69 EUR 24.69 EUR 8,073.63 EUR 24.68 EUR 16,042.00 EUR 24.68 EUR 5,034.72 EUR 24.68 EUR 4,096.88 EUR 24.67 EUR 9,744.65 EUR 24.67 EUR 1,751.57 EUR 24.67 EUR 5,156.03 EUR 24.67 EUR 6,636.23 EUR 24.67 EUR 1,036.14 EUR 24.67 EUR 6,734.91 EUR 24.66 EUR 961.74 EUR 24.66 EUR 4,907.34 EUR 24.66 EUR 9,099.54 EUR 24.65 EUR 640.90 EUR 24.65 EUR 8,060.55 EUR 24.65 EUR 2,736.15 EUR 24.65 EUR 5,102.55 EUR 24.64 EUR 3,375.68 EUR 24.64 EUR 5,371.52 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 24.71 EUR 878,230.51 EUR

e) Date of the transaction

05/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

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