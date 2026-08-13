Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
13.08.2026 14:31:01
EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
13.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Germany
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|LEI Code:
|529900YRFFGH5AXU4S86
|End of News
|EQS News Service
|
106570 13.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Zalando
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Zalando
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Zalando Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|24,01
|0,08%