EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



13.08.2026 / 14:30 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Anders Holch Last name(s): Povlsen Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 24.90 EUR 4,208.10 EUR 24.89 EUR 6,720.30 EUR 24.92 EUR 1,420.44 EUR 24.92 EUR 3,040.24 EUR 24.92 EUR 74.76 EUR 24.92 EUR 1,819.16 EUR 24.87 EUR 8,008.14 EUR 24.89 EUR 10,528.47 EUR 24.89 EUR 124.45 EUR 24.87 EUR 11,887.86 EUR 24.89 EUR 2,513.89 EUR 24.89 EUR 9,333.75 EUR 24.98 EUR 5,720.42 EUR 24.97 EUR 3,420.89 EUR 24.97 EUR 12,859.55 EUR 24.97 EUR 2,272.27 EUR 25.00 EUR 2,175.00 EUR 24.98 EUR 9,092.72 EUR 24.97 EUR 3,296.04 EUR 24.96 EUR 11,306.88 EUR 24.95 EUR 11,302.35 EUR 24.94 EUR 947.72 EUR 24.94 EUR 573.62 EUR 24.99 EUR 5,572.77 EUR 25.00 EUR 2,175.00 EUR 25.00 EUR 5,400.00 EUR 24.99 EUR 3,598.56 EUR 24.97 EUR 7,016.57 EUR 24.95 EUR 374.25 EUR 24.95 EUR 10,079.80 EUR 24.95 EUR 8,158.65 EUR 24.93 EUR 6,805.89 EUR 24.93 EUR 1,221.57 EUR 24.95 EUR 18,163.60 EUR 24.94 EUR 17,009.08 EUR 24.93 EUR 4,238.10 EUR 24.93 EUR 5,135.58 EUR 24.93 EUR 8,002.53 EUR 24.92 EUR 8,821.68 EUR 24.94 EUR 249.40 EUR 24.94 EUR 3,716.06 EUR 24.93 EUR 18,348.48 EUR 24.91 EUR 14,348.16 EUR 24.91 EUR 4,433.98 EUR 24.92 EUR 2,392.32 EUR 24.92 EUR 2,815.96 EUR 24.92 EUR 2,815.96 EUR 24.90 EUR 8,017.80 EUR 24.90 EUR 21,065.40 EUR 24.89 EUR 11,524.07 EUR 24.91 EUR 2,839.74 EUR 24.91 EUR 2,814.83 EUR 24.91 EUR 1,718.79 EUR 24.91 EUR 199.28 EUR 24.90 EUR 323.70 EUR 24.87 EUR 8,903.46 EUR 24.85 EUR 4,149.95 EUR 24.85 EUR 894.60 EUR 24.85 EUR 3,727.50 EUR 24.85 EUR 3,851.75 EUR 24.85 EUR 1,739.50 EUR 24.85 EUR 1,093.40 EUR 24.83 EUR 14,972.49 EUR 24.83 EUR 2,234.70 EUR 24.81 EUR 12,851.58 EUR 24.89 EUR 846.26 EUR 24.89 EUR 2,812.57 EUR 24.89 EUR 1,344.06 EUR 24.91 EUR 1,120.95 EUR 24.91 EUR 896.76 EUR 24.91 EUR 3,188.48 EUR 24.93 EUR 10,420.74 EUR 24.92 EUR 9,843.40 EUR 24.92 EUR 3,887.52 EUR 24.95 EUR 2,919.15 EUR 24.92 EUR 1,619.80 EUR 24.90 EUR 224.10 EUR 24.88 EUR 1,293.76 EUR 24.87 EUR 870.45 EUR 24.87 EUR 3,183.36 EUR 24.87 EUR 2,959.53 EUR 24.89 EUR 2,513.89 EUR 24.89 EUR 1,344.06 EUR 24.97 EUR 1,298.44 EUR 24.97 EUR 299.64 EUR 24.97 EUR 2,172.39 EUR 25.00 EUR 17,350.00 EUR 25.00 EUR 2,500.00 EUR 24.99 EUR 7,621.95 EUR 24.97 EUR 1,573.11 EUR 24.97 EUR 10,637.22 EUR 24.98 EUR 6,844.52 EUR 24.98 EUR 874.30 EUR 24.98 EUR 1,024.18 EUR 24.98 EUR 4,746.20 EUR 24.99 EUR 8,071.77 EUR 24.98 EUR 10,841.32 EUR 24.98 EUR 5,445.64 EUR 24.97 EUR 9,513.57 EUR 24.96 EUR 7,587.84 EUR 25.00 EUR 19,225.00 EUR 24.99 EUR 4,548.18 EUR 25.00 EUR 17,650.00 EUR 25.00 EUR 375.00 EUR 25.00 EUR 1,550.00 EUR 25.00 EUR 250.00 EUR 24.99 EUR 3,348.66 EUR 25.00 EUR 25.00 EUR 25.00 EUR 300.00 EUR 25.00 EUR 7,750.00 EUR 25.00 EUR 2,175.00 EUR 24.99 EUR 24.99 EUR 24.99 EUR 5,397.84 EUR 24.99 EUR 74.97 EUR 24.99 EUR 9,971.01 EUR 25.00 EUR 975.00 EUR 25.00 EUR 2,275.00 EUR 25.00 EUR 2,850.00 EUR 25.00 EUR 1,275.00 EUR 24.99 EUR 2,274.09 EUR 24.99 EUR 499.80 EUR 24.99 EUR 3,498.60 EUR 24.97 EUR 7,690.76 EUR 24.95 EUR 10,254.45 EUR 24.93 EUR 1,745.10 EUR 24.93 EUR 573.39 EUR 24.93 EUR 11,343.15 EUR 24.91 EUR 921.67 EUR 24.91 EUR 7,672.28 EUR 24.91 EUR 2,341.54 EUR 24.90 EUR 423.30 EUR 24.90 EUR 10,707.00 EUR 24.88 EUR 11,295.52 EUR 24.88 EUR 3,159.76 EUR 24.86 EUR 2,162.82 EUR 24.86 EUR 4,897.42 EUR 24.86 EUR 5,643.22 EUR 24.85 EUR 10,784.90 EUR 24.86 EUR 3,132.36 EUR 24.86 EUR 2,883.76 EUR 24.90 EUR 1,618.50 EUR 24.87 EUR 5,172.96 EUR 24.91 EUR 10,661.48 EUR 24.89 EUR 5,774.48 EUR 24.89 EUR 4,928.22 EUR 24.87 EUR 6,565.68 EUR 24.88 EUR 8,011.36 EUR 24.98 EUR 9,492.40 EUR 24.97 EUR 4,319.81 EUR 24.97 EUR 11,011.77 EUR 24.94 EUR 2,992.80 EUR 24.91 EUR 5,804.03 EUR 24.96 EUR 1,921.92 EUR 24.96 EUR 1,297.92 EUR 24.96 EUR 1,497.60 EUR 24.96 EUR 3,319.68 EUR 24.98 EUR 1,423.86 EUR 24.98 EUR 2,922.66 EUR 24.98 EUR 2,822.74 EUR 24.97 EUR 1,697.96 EUR 24.97 EUR 3,246.10 EUR 24.97 EUR 6,192.56 EUR 24.98 EUR 1,548.76 EUR 24.99 EUR 3,298.68 EUR 24.98 EUR 9,817.14 EUR 24.97 EUR 3,271.07 EUR 25.00 EUR 325.00 EUR 25.00 EUR 7,725.00 EUR 24.99 EUR 3,448.62 EUR 24.99 EUR 2,399.04 EUR 24.99 EUR 949.62 EUR 24.97 EUR 8,040.34 EUR 24.97 EUR 4,969.03 EUR 24.96 EUR 4,917.12 EUR 24.98 EUR 2,323.14 EUR 24.98 EUR 524.58 EUR 24.98 EUR 1,149.08 EUR 24.98 EUR 4,346.52 EUR 24.98 EUR 10,666.46 EUR 24.94 EUR 1,845.56 EUR 24.94 EUR 3,192.32 EUR 24.94 EUR 1,296.88 EUR 24.94 EUR 1,446.52 EUR 24.94 EUR 4,539.08 EUR 24.94 EUR 3,242.20 EUR 24.94 EUR 2,868.10 EUR 24.94 EUR 6,858.50 EUR 24.94 EUR 4,140.04 EUR 24.94 EUR 2,070.02 EUR 24.98 EUR 21,208.02 EUR 24.96 EUR 6,090.24 EUR 24.96 EUR 15,500.16 EUR 24.93 EUR 12,140.91 EUR 24.89 EUR 2,837.46 EUR 24.89 EUR 2,887.24 EUR 24.89 EUR 1,991.20 EUR 24.89 EUR 3,409.93 EUR 24.90 EUR 5,577.60 EUR 24.88 EUR 1,492.80 EUR 24.88 EUR 696.64 EUR 24.84 EUR 1,863.00 EUR 24.84 EUR 1,614.60 EUR 24.84 EUR 322.92 EUR 24.85 EUR 5,143.95 EUR 24.85 EUR 5,143.95 EUR 24.85 EUR 1,863.75 EUR 24.85 EUR 422.45 EUR 24.85 EUR 5,143.95 EUR 24.85 EUR 5,143.95 EUR 24.85 EUR 1,863.75 EUR 24.85 EUR 3,280.20 EUR 24.88 EUR 870.80 EUR 24.90 EUR 2,888.40 EUR 24.90 EUR 1,867.50 EUR 24.90 EUR 1,743.00 EUR 24.90 EUR 1,170.30 EUR 24.90 EUR 996.00 EUR 24.90 EUR 2,938.20 EUR 24.94 EUR 2,843.16 EUR 24.94 EUR 324.22 EUR 24.93 EUR 8,600.85 EUR 24.91 EUR 3,487.40 EUR 24.93 EUR 1,171.71 EUR 24.93 EUR 1,745.10 EUR 24.93 EUR 74.79 EUR 24.93 EUR 14,958.00 EUR 24.91 EUR 5,754.21 EUR 24.89 EUR 1,891.64 EUR 24.89 EUR 2,688.12 EUR 24.87 EUR 19,373.73 EUR 24.87 EUR 4,874.52 EUR 24.86 EUR 4,449.94 EUR 24.86 EUR 13,573.56 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 24.93 EUR 1,127,938.71 EUR

e) Date of the transaction

07/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

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