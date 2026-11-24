

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



24.11.2026 / 11:30 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Anders Holch Last name(s): Povlsen Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 29.00 EUR 841.00 EUR 29.00 EUR 1,624.00 EUR 29.00 EUR 2,233.00 EUR 29.00 EUR 6,757.00 EUR 28.99 EUR 1,507.48 EUR 28.98 EUR 898.38 EUR 28.97 EUR 1,622.32 EUR 28.93 EUR 10,848.75 EUR 29.00 EUR 899.00 EUR 28.98 EUR 4,347.00 EUR 28.98 EUR 12,693.24 EUR 28.97 EUR 11,761.82 EUR 29.00 EUR 957.00 EUR 28.99 EUR 1,971.32 EUR 28.99 EUR 2,029.30 EUR 28.99 EUR 144.95 EUR 28.95 EUR 4,632.00 EUR 28.94 EUR 897.14 EUR 28.92 EUR 3,123.36 EUR 28.95 EUR 11,203.65 EUR 28.92 EUR 12,435.60 EUR 28.92 EUR 809.76 EUR 28.92 EUR 896.52 EUR 28.92 EUR 7,085.40 EUR 28.94 EUR 8,884.58 EUR 28.93 EUR 4,223.78 EUR 28.93 EUR 3,587.32 EUR 28.93 EUR 1,764.73 EUR 28.92 EUR 28.92 EUR 28.92 EUR 954.36 EUR 28.91 EUR 11,361.63 EUR 28.90 EUR 6,704.80 EUR 28.90 EUR 3,843.70 EUR 28.91 EUR 4,191.95 EUR 28.90 EUR 1,040.40 EUR 28.89 EUR 7,655.85 EUR 28.89 EUR 2,311.20 EUR 28.88 EUR 2,021.60 EUR 28.88 EUR 1,703.92 EUR 28.88 EUR 462.08 EUR 28.89 EUR 115.56 EUR 28.89 EUR 491.13 EUR 28.89 EUR 8,349.21 EUR 28.89 EUR 15,513.93 EUR 28.83 EUR 28.83 EUR 28.85 EUR 4,096.70 EUR 28.85 EUR 173.10 EUR 28.85 EUR 9,376.25 EUR 28.85 EUR 3,490.85 EUR 28.84 EUR 8,940.40 EUR 28.84 EUR 3,374.28 EUR 28.84 EUR 8,132.88 EUR 29.00 EUR 2,262.00 EUR 28.97 EUR 1,912.02 EUR 28.97 EUR 4,722.11 EUR 28.97 EUR 12,804.74 EUR 29.00 EUR 2,262.00 EUR 28.99 EUR 22,438.26 EUR 29.00 EUR 2,262.00 EUR 29.00 EUR 2,262.00 EUR 29.00 EUR 2,262.00 EUR 28.99 EUR 8,349.12 EUR 28.99 EUR 2,203.24 EUR 28.98 EUR 2,811.06 EUR 28.99 EUR 10,320.44 EUR 29.00 EUR 580.00 EUR 29.00 EUR 1,682.00 EUR 28.99 EUR 11,480.04 EUR 28.98 EUR 4,375.98 EUR 28.97 EUR 4,895.93 EUR 28.80 EUR 489.60 EUR 28.80 EUR 2,102.40 EUR 28.80 EUR 489.60 EUR 28.79 EUR 4,203.34 EUR 28.79 EUR 7,946.04 EUR 28.79 EUR 3,368.43 EUR 28.75 EUR 4,513.75 EUR 28.75 EUR 4,628.75 EUR 28.79 EUR 13,214.61 EUR 28.78 EUR 9,526.18 EUR 28.78 EUR 3,683.84 EUR 28.77 EUR 2,618.07 EUR 28.84 EUR 259.56 EUR 28.84 EUR 1,095.92 EUR 28.85 EUR 16,386.80 EUR 28.84 EUR 1,413.16 EUR 28.84 EUR 8,738.52 EUR 28.84 EUR 10,353.56 EUR 28.82 EUR 3,919.52 EUR 28.82 EUR 3,026.10 EUR 28.81 EUR 2,967.43 EUR 28.81 EUR 3,630.06 EUR 28.80 EUR 13,910.40 EUR 28.80 EUR 8,928.00 EUR 28.80 EUR 8,236.80 EUR 28.77 EUR 5,955.39 EUR 28.77 EUR 13,464.36 EUR 28.82 EUR 20,577.48 EUR 28.82 EUR 17,637.84 EUR 28.98 EUR 8,983.80 EUR 28.97 EUR 7,300.44 EUR 28.97 EUR 521.46 EUR 28.97 EUR 20,076.21 EUR 28.96 EUR 16,623.04 EUR 28.96 EUR 18,505.44 EUR 28.95 EUR 11,811.60 EUR 28.95 EUR 1,302.75 EUR 28.95 EUR 1,592.25 EUR 28.91 EUR 7,343.14 EUR 28.86 EUR 3,896.10 EUR 28.83 EUR 461.28 EUR 28.83 EUR 1,787.46 EUR 28.91 EUR 5,492.90 EUR 28.89 EUR 8,955.90 EUR 28.94 EUR 868.20 EUR 28.94 EUR 9,781.72 EUR 28.92 EUR 5,812.92 EUR 28.92 EUR 5,523.72 EUR 28.96 EUR 15,928.00 EUR 28.94 EUR 289.40 EUR 28.94 EUR 318.34 EUR 28.94 EUR 15,656.54 EUR 28.94 EUR 2,749.30 EUR 28.94 EUR 434.10 EUR 28.94 EUR 1,562.76 EUR 28.94 EUR 11,518.12 EUR 28.92 EUR 11,539.08 EUR 28.91 EUR 8,962.10 EUR 28.90 EUR 1,647.30 EUR 28.90 EUR 14,421.10 EUR 29.00 EUR 2,262.00 EUR 29.00 EUR 928.00 EUR 29.00 EUR 174.00 EUR 29.00 EUR 2,088.00 EUR 29.00 EUR 8,990.00 EUR 29.00 EUR 2,262.00 EUR 29.00 EUR 2,262.00 EUR 28.99 EUR 10,291.45 EUR 28.99 EUR 1,855.36 EUR 28.98 EUR 7,824.60 EUR 28.94 EUR 3,906.90 EUR 28.93 EUR 7,174.64 EUR 28.92 EUR 5,870.76 EUR 28.90 EUR 13,843.10 EUR 28.90 EUR 11,357.70 EUR 28.90 EUR 2,485.40 EUR 28.91 EUR 8,268.26 EUR 28.89 EUR 6,846.93 EUR 28.89 EUR 8,984.79 EUR 28.85 EUR 6,029.65 EUR 28.85 EUR 2,221.45 EUR 28.80 EUR 6,969.60 EUR 28.79 EUR 1,036.44 EUR 28.79 EUR 1,209.18 EUR 28.81 EUR 2,477.66 EUR 28.79 EUR 9,846.18 EUR 28.79 EUR 4,779.14 EUR 28.77 EUR 12,888.96 EUR 28.81 EUR 8,441.33 EUR 28.81 EUR 3,774.11 EUR 28.81 EUR 9,708.97 EUR 28.81 EUR 2,506.47 EUR 28.79 EUR 7,399.03 EUR 28.79 EUR 7,456.61 EUR 28.77 EUR 8,084.37 EUR 28.77 EUR 9,062.55 EUR 28.75 EUR 11,327.50 EUR 28.75 EUR 6,813.75 EUR 28.81 EUR 2,477.66 EUR 28.87 EUR 1,356.89 EUR 28.87 EUR 2,136.38 EUR 28.88 EUR 39,565.60 EUR 28.88 EUR 14,180.08 EUR 28.82 EUR 8,357.80 EUR 28.81 EUR 8,931.10 EUR 28.80 EUR 8,928.00 EUR 28.87 EUR 115.48 EUR 28.87 EUR 6,264.79 EUR 28.87 EUR 1,328.02 EUR 28.88 EUR 16,750.40 EUR 28.86 EUR 2,741.70 EUR 28.86 EUR 1,760.46 EUR 28.86 EUR 20,057.70 EUR 28.85 EUR 21,147.05 EUR 28.85 EUR 5,452.65 EUR 28.84 EUR 14,766.08 EUR 28.83 EUR 461.28 EUR 28.83 EUR 4,814.61 EUR 28.80 EUR 15,840.00 EUR 28.85 EUR 7,876.05 EUR 28.83 EUR 2,767.68 EUR 28.82 EUR 4,611.20 EUR 28.82 EUR 1,008.70 EUR 28.82 EUR 3,977.16 EUR 28.82 EUR 57.64 EUR 28.82 EUR 144.10 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 28.88 EUR 1,191,464.95 EUR

e) Date of the transaction

19/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

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