

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.11.2026 / 11:30 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Anders Holch Last name(s): Povlsen Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 29.13 EUR 7,515.54 EUR 29.13 EUR 27,149.16 EUR 29.14 EUR 4,079.60 EUR 29.14 EUR 1,223.88 EUR 29.14 EUR 349.68 EUR 29.14 EUR 116.56 EUR 29.15 EUR 17,227.65 EUR 29.15 EUR 12,680.25 EUR 29.15 EUR 5,188.70 EUR 29.27 EUR 2,722.11 EUR 29.29 EUR 2,723.97 EUR 29.29 EUR 2,987.58 EUR 29.27 EUR 3,834.37 EUR 29.27 EUR 4,127.07 EUR 29.26 EUR 11,499.18 EUR 29.27 EUR 3,278.24 EUR 29.30 EUR 1,172.00 EUR 29.30 EUR 1,406.40 EUR 29.30 EUR 615.30 EUR 29.28 EUR 146.40 EUR 29.28 EUR 380.64 EUR 29.29 EUR 2,870.42 EUR 29.29 EUR 234.32 EUR 29.29 EUR 175.74 EUR 29.30 EUR 1,318.50 EUR 29.25 EUR 292.50 EUR 29.26 EUR 2,896.74 EUR 29.28 EUR 497.76 EUR 29.28 EUR 3,425.76 EUR 29.20 EUR 5,577.20 EUR 29.20 EUR 1,664.40 EUR 29.20 EUR 262.80 EUR 29.20 EUR 4,146.40 EUR 29.20 EUR 671.60 EUR 29.20 EUR 671.60 EUR 29.20 EUR 13,490.40 EUR 29.20 EUR 3,299.60 EUR 29.20 EUR 700.80 EUR 29.20 EUR 1,284.80 EUR 29.20 EUR 525.60 EUR 29.19 EUR 1,926.54 EUR 29.20 EUR 2,365.20 EUR 29.20 EUR 6,570.00 EUR 29.20 EUR 9,723.60 EUR 29.20 EUR 8,000.80 EUR 29.20 EUR 1,606.00 EUR 29.20 EUR 3,737.60 EUR 29.20 EUR 1,109.60 EUR 29.20 EUR 2,452.80 EUR 29.20 EUR 2,452.80 EUR 29.20 EUR 350.40 EUR 29.20 EUR 2,014.80 EUR 29.20 EUR 5,168.40 EUR 29.19 EUR 10,917.06 EUR 29.19 EUR 5,692.05 EUR 29.20 EUR 48,034.00 EUR 29.20 EUR 10,628.80 EUR 29.20 EUR 26,659.60 EUR 29.20 EUR 4,555.20 EUR 29.20 EUR 10,745.60 EUR 29.20 EUR 11,855.20 EUR 29.20 EUR 5,606.40 EUR 29.20 EUR 525.60 EUR 29.21 EUR 9,259.57 EUR 29.20 EUR 175.20 EUR 29.20 EUR 408.80 EUR 29.19 EUR 817.32 EUR 29.19 EUR 58.38 EUR 29.19 EUR 29.19 EUR 29.19 EUR 934.08 EUR 29.19 EUR 116.76 EUR 29.19 EUR 58.38 EUR 29.19 EUR 29.19 EUR 29.19 EUR 116.76 EUR 29.19 EUR 1,284.36 EUR 29.19 EUR 145.95 EUR 29.19 EUR 58.38 EUR 29.19 EUR 29.19 EUR 29.22 EUR 5,522.58 EUR 29.21 EUR 11,596.37 EUR 29.22 EUR 6,486.84 EUR 29.19 EUR 7,647.78 EUR 29.20 EUR 12,789.60 EUR 29.20 EUR 8,584.80 EUR 29.27 EUR 2,253.79 EUR 29.20 EUR 5,256.00 EUR 29.20 EUR 2,890.80 EUR 29.20 EUR 2,598.80 EUR 29.20 EUR 292.00 EUR 29.20 EUR 10,541.20 EUR 29.20 EUR 26,367.60 EUR 29.20 EUR 7,066.40 EUR 29.20 EUR 4,788.80 EUR 29.07 EUR 4,331.43 EUR 28.94 EUR 1,910.04 EUR 28.88 EUR 1,848.32 EUR 28.88 EUR 6,180.32 EUR 28.88 EUR 433.20 EUR 28.90 EUR 9,537.00 EUR 28.90 EUR 6,126.80 EUR 28.90 EUR 6,126.80 EUR 28.90 EUR 4,566.20 EUR 28.91 EUR 35,096.74 EUR 28.91 EUR 3,960.67 EUR 28.91 EUR 11,621.82 EUR 28.91 EUR 5,753.09 EUR 28.91 EUR 28.91 EUR 28.92 EUR 12,435.60 EUR 28.92 EUR 6,854.04 EUR 28.93 EUR 7,290.36 EUR 28.93 EUR 5,786.00 EUR 28.94 EUR 4,832.98 EUR 28.94 EUR 12,965.12 EUR 28.94 EUR 10,563.10 EUR 28.93 EUR 12,960.64 EUR 28.94 EUR 21,444.54 EUR 28.94 EUR 10,447.34 EUR 28.94 EUR 3,791.14 EUR 28.94 EUR 9,723.84 EUR 28.94 EUR 1,910.04 EUR 28.95 EUR 22,262.55 EUR 28.95 EUR 13,693.35 EUR 28.94 EUR 8,884.58 EUR 28.95 EUR 7,845.45 EUR 28.95 EUR 2,779.20 EUR 28.95 EUR 22,783.65 EUR 28.95 EUR 2,779.20 EUR 28.95 EUR 1,042.20 EUR 28.95 EUR 2,981.85 EUR 28.95 EUR 2,026.50 EUR 28.95 EUR 6,687.45 EUR 28.95 EUR 5,355.75 EUR 28.95 EUR 14,967.15 EUR 28.95 EUR 9,177.15 EUR 28.95 EUR 24,289.05 EUR 28.95 EUR 2,692.35 EUR 28.94 EUR 1,910.04 EUR 28.94 EUR 4,688.28 EUR 28.94 EUR 6,251.04 EUR 28.95 EUR 1,013.25 EUR 28.95 EUR 4,458.30 EUR 28.94 EUR 434.10 EUR 28.95 EUR 11,608.95 EUR 28.94 EUR 1,910.04 EUR 28.95 EUR 9,698.25 EUR 28.94 EUR 5,788.00 EUR 28.95 EUR 984.30 EUR 28.95 EUR 11,608.95 EUR 28.94 EUR 1,910.04 EUR 28.95 EUR 8,366.55 EUR 28.95 EUR 28.95 EUR 28.95 EUR 9,843.00 EUR 28.95 EUR 3,097.65 EUR 28.95 EUR 6,774.30 EUR 28.94 EUR 3,501.74 EUR 28.95 EUR 1,881.75 EUR 28.94 EUR 5,788.00 EUR 28.95 EUR 3,908.25 EUR 28.95 EUR 2,344.95 EUR 28.95 EUR 10,624.65 EUR 28.95 EUR 14,446.05 EUR 28.95 EUR 14,446.05 EUR 28.94 EUR 1,910.04 EUR 28.95 EUR 8,685.00 EUR 28.95 EUR 10,595.70 EUR 28.95 EUR 5,761.05 EUR 28.95 EUR 3,502.95 EUR 28.95 EUR 12,390.60 EUR 28.95 EUR 12,101.10 EUR 28.95 EUR 1,910.70 EUR 28.95 EUR 8,771.85 EUR 28.95 EUR 10,045.65 EUR 28.95 EUR 1,910.70 EUR 28.95 EUR 1,331.70 EUR 28.95 EUR 1,215.90 EUR 28.94 EUR 11,749.64 EUR 28.94 EUR 144.70 EUR 28.94 EUR 2,517.78 EUR 28.95 EUR 839.55 EUR 29.21 EUR 2,073.91 EUR 29.20 EUR 7,884.00 EUR 29.25 EUR 13,425.75 EUR 29.29 EUR 21,118.09 EUR 29.22 EUR 409.08 EUR 29.18 EUR 4,493.72 EUR 29.19 EUR 12,376.56 EUR 29.17 EUR 2,917.00 EUR 29.17 EUR 30,832.69 EUR 29.17 EUR 11,405.47 EUR 29.19 EUR 31,583.58 EUR 29.19 EUR 10,917.06 EUR 29.20 EUR 16,089.20 EUR 29.20 EUR 4,818.00 EUR 29.20 EUR 2,102.40 EUR 29.19 EUR 3,531.99 EUR 29.19 EUR 9,807.84 EUR 29.19 EUR 7,735.35 EUR 29.20 EUR 25,112.00 EUR 29.20 EUR 7,533.60 EUR 29.20 EUR 6,978.80 EUR 29.20 EUR 2,423.60 EUR 29.20 EUR 3,737.60 EUR 29.20 EUR 6,102.80 EUR 29.20 EUR 5,986.00 EUR 29.20 EUR 3,241.20 EUR 29.20 EUR 963.60 EUR 29.20 EUR 5,927.60 EUR 29.24 EUR 9,093.64 EUR 29.25 EUR 5,850.00 EUR 29.26 EUR 28,908.88 EUR 29.26 EUR 8,660.96 EUR 29.26 EUR 2,604.14 EUR 29.26 EUR 2,808.96 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 29.09 EUR 1,396,262.76 EUR

e) Date of the transaction

24/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

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