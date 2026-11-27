

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.11.2026 / 11:30 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Anders Holch Last name(s): Povlsen Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 29.20 EUR 25,258.00 EUR 29.20 EUR 31,506.80 EUR 29.20 EUR 8,059.20 EUR 29.25 EUR 24,014.25 EUR 29.25 EUR 22,376.25 EUR 29.25 EUR 25,389.00 EUR 29.25 EUR 672.75 EUR 29.25 EUR 555.75 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 29.23 EUR 137,832.00 EUR

e) Date of the transaction

24/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: CBOE EUROPE – DXE PERIODIC (NL) MIC: BEUP

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

27.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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