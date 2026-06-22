EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.06.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|24,45 EUR
|11.564,85 EUR
|24,45 EUR
|2.371,65 EUR
|24,48 EUR
|16.842,24 EUR
|24,48 EUR
|13.929,12 EUR
|24,48 EUR
|16.842,24 EUR
|24,48 EUR
|15.422,40 EUR
|24,48 EUR
|13.317,12 EUR
|24,48 EUR
|15.422,40 EUR
|24,48 EUR
|14.639,04 EUR
|24,48 EUR
|15.422,40 EUR
|24,48 EUR
|15.128,64 EUR
|24,48 EUR
|15.422,40 EUR
|24,51 EUR
|13.186,38 EUR
|24,51 EUR
|6.225,54 EUR
|24,52 EUR
|5.026,60 EUR
|24,52 EUR
|3.408,28 EUR
|24,48 EUR
|18.678,24 EUR
|24,48 EUR
|8.543,52 EUR
|24,48 EUR
|12.974,40 EUR
|24,4 EUR
|13.810,40 EUR
|24,41 EUR
|14.060,16 EUR
|24,42 EUR
|14.383,38 EUR
|24,36 EUR
|4.238,64 EUR
|24,36 EUR
|4.238,64 EUR
|24,36 EUR
|4.238,64 EUR
|24,36 EUR
|4.238,64 EUR
|24,36 EUR
|4.238,64 EUR
|24,38 EUR
|10.239,60 EUR
|24,38 EUR
|10.239,60 EUR
|24,38 EUR
|2.681,80 EUR
|24,32 EUR
|14.786,56 EUR
|24,31 EUR
|6.223,36 EUR
|24,31 EUR
|15.850,12 EUR
|24,31 EUR
|5.348,20 EUR
|24,44 EUR
|16.032,64 EUR
|24,41 EUR
|16.452,34 EUR
|24,43 EUR
|7.182,42 EUR
|24,38 EUR
|12.555,70 EUR
|24,38 EUR
|12.555,70 EUR
|24,39 EUR
|1.560,96 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,39 EUR
|926,82 EUR
|24,32 EUR
|28.040,96 EUR
|24,36 EUR
|19.609,80 EUR
|24,36 EUR
|33.056,52 EUR
|24,36 EUR
|16.881,48 EUR
|24,36 EUR
|15.249,36 EUR
|24,34 EUR
|13.021,90 EUR
|24,34 EUR
|16.964,98 EUR
|24,34 EUR
|31.179,54 EUR
|24,36 EUR
|39.341,40 EUR
|24,36 EUR
|16.321,20 EUR
|24,36 EUR
|20.023,92 EUR
|24,36 EUR
|37.319,52 EUR
|24,22 EUR
|6.612,06 EUR
|24,1 EUR
|192,80 EUR
|24,12 EUR
|72,36 EUR
|24,46 EUR
|5.038,76 EUR
|24,45 EUR
|9.291,00 EUR
|24,4 EUR
|27.401,20 EUR
|24,42 EUR
|14.261,28 EUR
|24,4 EUR
|29.499,60 EUR
|24,4 EUR
|27.352,40 EUR
|24,42 EUR
|5.128,20 EUR
|24,43 EUR
|5.130,30 EUR
|24,43 EUR
|5.130,30 EUR
|24,43 EUR
|3.102,61 EUR
|24,43 EUR
|3.102,61 EUR
|24,43 EUR
|3.102,61 EUR
|24,43 EUR
|3.102,61 EUR
|24,43 EUR
|3.102,61 EUR
|24,43 EUR
|3.102,61 EUR
|24,43 EUR
|2.174,27 EUR
|24,43 EUR
|3.102,61 EUR
|24,43 EUR
|3.102,61 EUR
|24,43 EUR
|3.102,61 EUR
|24,43 EUR
|3.102,61 EUR
|24,43 EUR
|1.001,63 EUR
|24,43 EUR
|1.001,63 EUR
|24,43 EUR
|1.001,63 EUR
|24,43 EUR
|1.001,63 EUR
|24,43 EUR
|1.001,63 EUR
|24,43 EUR
|1.001,63 EUR
|24,43 EUR
|12.703,60 EUR
|24,43 EUR
|12.703,60 EUR
|24,52 EUR
|14.981,72 EUR
|24,6 EUR
|15.867,00 EUR
|24,62 EUR
|15.732,18 EUR
|24,6 EUR
|29.175,60 EUR
|24,6 EUR
|28.437,60 EUR
|24,67 EUR
|9.744,65 EUR
|24,68 EUR
|2.591,40 EUR
|24,68 EUR
|3.800,72 EUR
|24,68 EUR
|3.800,72 EUR
|24,68 EUR
|1.653,56 EUR
|24,68 EUR
|1.653,56 EUR
|24,68 EUR
|1.653,56 EUR
|24,68 EUR
|3.800,72 EUR
|24,68 EUR
|3.800,72 EUR
|24,68 EUR
|3.800,72 EUR
|24,68 EUR
|3.553,92 EUR
|24,68 EUR
|246,80 EUR
|24,68 EUR
|2.023,76 EUR
|24,68 EUR
|1.653,56 EUR
|24,68 EUR
|1.653,56 EUR
|24,68 EUR
|1.653,56 EUR
|24,76 EUR
|13.593,24 EUR
|24,76 EUR
|13.246,60 EUR
|24,66 EUR
|13.834,26 EUR
|24,64 EUR
|2.981,44 EUR
|24,62 EUR
|5.514,88 EUR
|24,62 EUR
|5.514,88 EUR
|24,62 EUR
|5.514,88 EUR
|24,62 EUR
|5.514,88 EUR
|24,62 EUR
|5.514,88 EUR
|24,62 EUR
|1.452,58 EUR
|24,62 EUR
|5.514,88 EUR
|24,62 EUR
|5.514,88 EUR
|24,62 EUR
|5.514,88 EUR
|24,6 EUR
|7.601,40 EUR
|24,62 EUR
|6.081,14 EUR
|24,64 EUR
|14.907,20 EUR
|24,63 EUR
|28.890,99 EUR
|24,64 EUR
|7.589,12 EUR
|24,64 EUR
|7.589,12 EUR
|24,66 EUR
|15.733,08 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|24,47 EUR
|1.267.404,27 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|BLOCKMATCH EUROPE DARK
|MIC:
|EBLX
22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News