EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.06.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|24,45 EUR
|855,75 EUR
|24,44 EUR
|2.541,76 EUR
|24,43 EUR
|4.763,85 EUR
|24,45 EUR
|2.567,25 EUR
|24,48 EUR
|9.792,00 EUR
|24,49 EUR
|2.571,45 EUR
|24,49 EUR
|2.571,45 EUR
|24,49 EUR
|2.571,45 EUR
|24,49 EUR
|293,88 EUR
|24,49 EUR
|2.571,45 EUR
|24,5 EUR
|9.555,00 EUR
|24,5 EUR
|2.572,50 EUR
|24,53 EUR
|5.151,30 EUR
|24,54 EUR
|4.908,00 EUR
|24,54 EUR
|539,88 EUR
|24,54 EUR
|638,04 EUR
|24,51 EUR
|4.951,02 EUR
|24,49 EUR
|5.240,86 EUR
|24,48 EUR
|20.587,68 EUR
|24,47 EUR
|5.212,11 EUR
|24,46 EUR
|3.522,24 EUR
|24,41 EUR
|7.396,23 EUR
|24,41 EUR
|3.466,22 EUR
|24,4 EUR
|1.195,60 EUR
|24,4 EUR
|951,60 EUR
|24,39 EUR
|4.073,13 EUR
|24,4 EUR
|3.806,40 EUR
|24,4 EUR
|1.122,40 EUR
|24,4 EUR
|6.807,60 EUR
|24,4 EUR
|2.928,00 EUR
|24,39 EUR
|999,99 EUR
|24,41 EUR
|561,43 EUR
|24,42 EUR
|4.884,00 EUR
|24,42 EUR
|4.224,66 EUR
|24,42 EUR
|1.221,00 EUR
|24,39 EUR
|10.853,55 EUR
|24,38 EUR
|2.608,66 EUR
|24,39 EUR
|10.853,55 EUR
|24,38 EUR
|2.145,44 EUR
|24,38 EUR
|7.484,66 EUR
|24,36 EUR
|5.286,12 EUR
|24,36 EUR
|2.533,44 EUR
|24,35 EUR
|3.725,55 EUR
|24,34 EUR
|4.673,28 EUR
|24,32 EUR
|2.140,16 EUR
|24,32 EUR
|1.726,72 EUR
|24,32 EUR
|2.213,12 EUR
|24,32 EUR
|8.390,40 EUR
|24,31 EUR
|2.892,89 EUR
|24,29 EUR
|2.137,52 EUR
|24,29 EUR
|1.044,47 EUR
|24,28 EUR
|3.107,84 EUR
|24,27 EUR
|3.106,56 EUR
|24,27 EUR
|6.091,77 EUR
|24,27 EUR
|1.019,34 EUR
|24,27 EUR
|4.368,60 EUR
|24,28 EUR
|7.186,88 EUR
|24,27 EUR
|2.135,76 EUR
|24,32 EUR
|1.118,72 EUR
|24,32 EUR
|6.080,00 EUR
|24,32 EUR
|1.167,36 EUR
|24,32 EUR
|6.858,24 EUR
|24,32 EUR
|2.334,72 EUR
|24,3 EUR
|5.783,40 EUR
|24,29 EUR
|2.137,52 EUR
|24,27 EUR
|4.053,09 EUR
|24,27 EUR
|8.324,61 EUR
|24,26 EUR
|24,26 EUR
|24,26 EUR
|2.110,62 EUR
|24,3 EUR
|5.175,90 EUR
|24,33 EUR
|875,88 EUR
|24,3 EUR
|7.144,20 EUR
|24,29 EUR
|2.137,52 EUR
|24,3 EUR
|2.721,60 EUR
|24,3 EUR
|1.701,00 EUR
|24,3 EUR
|3.790,80 EUR
|24,31 EUR
|8.848,84 EUR
|24,31 EUR
|194,48 EUR
|24,3 EUR
|2.284,20 EUR
|24,32 EUR
|12.816,64 EUR
|24,38 EUR
|8.508,62 EUR
|24,38 EUR
|2.559,90 EUR
|24,38 EUR
|2.559,90 EUR
|24,37 EUR
|8.432,02 EUR
|24,42 EUR
|10.866,90 EUR
|24,41 EUR
|2.148,08 EUR
|24,4 EUR
|3.806,40 EUR
|24,42 EUR
|3.858,36 EUR
|24,42 EUR
|4.029,30 EUR
|24,42 EUR
|1.855,92 EUR
|24,42 EUR
|9.010,98 EUR
|24,41 EUR
|244,10 EUR
|24,41 EUR
|1.903,98 EUR
|24,4 EUR
|2.342,40 EUR
|24,41 EUR
|9.202,57 EUR
|24,4 EUR
|2.171,60 EUR
|24,38 EUR
|2.949,98 EUR
|24,37 EUR
|5.873,17 EUR
|24,38 EUR
|7.704,08 EUR
|24,38 EUR
|1.852,88 EUR
|24,4 EUR
|5.294,80 EUR
|24,4 EUR
|2.464,40 EUR
|24,41 EUR
|5.126,10 EUR
|24,41 EUR
|2.538,64 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|5.221,60 EUR
|24,4 EUR
|13.761,60 EUR
|24,4 EUR
|5.929,20 EUR
|24,4 EUR
|7.832,40 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|7.490,80 EUR
|24,4 EUR
|9.930,80 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|5.221,60 EUR
|24,4 EUR
|1.586,00 EUR
|24,4 EUR
|683,20 EUR
|24,4 EUR
|902,80 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|5.221,60 EUR
|24,4 EUR
|1.586,00 EUR
|24,4 EUR
|683,20 EUR
|24,4 EUR
|3.904,00 EUR
|24,4 EUR
|1.586,00 EUR
|24,4 EUR
|317,20 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|5.587,60 EUR
|24,4 EUR
|10.516,40 EUR
|24,4 EUR
|16.104,00 EUR
|24,4 EUR
|8.808,40 EUR
|24,4 EUR
|8.613,20 EUR
|24,4 EUR
|6.148,80 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|1.342,00 EUR
|24,4 EUR
|16.079,60 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|7.490,80 EUR
|24,4 EUR
|9.930,80 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|7.490,80 EUR
|24,4 EUR
|9.930,80 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|5.221,60 EUR
|24,4 EUR
|5.221,60 EUR
|24,4 EUR
|12.175,60 EUR
|24,4 EUR
|3.660,00 EUR
|24,4 EUR
|1.586,00 EUR
|24,4 EUR
|2.074,00 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|7.490,80 EUR
|24,4 EUR
|9.930,80 EUR
|24,4 EUR
|16.738,40 EUR
|24,37 EUR
|5.361,40 EUR
|24,36 EUR
|5.213,04 EUR
|24,34 EUR
|4.283,84 EUR
|24,34 EUR
|7.131,62 EUR
|24,36 EUR
|9.256,80 EUR
|24,36 EUR
|803,88 EUR
|24,36 EUR
|8.915,76 EUR
|24,37 EUR
|6.092,50 EUR
|24,35 EUR
|2.142,80 EUR
|24,34 EUR
|4.137,80 EUR
|24,35 EUR
|3.019,40 EUR
|24,38 EUR
|5.607,40 EUR
|24,38 EUR
|4.242,12 EUR
|24,36 EUR
|2.436,00 EUR
|24,35 EUR
|2.848,95 EUR
|24,29 EUR
|2.137,52 EUR
|24,28 EUR
|3.957,64 EUR
|24,31 EUR
|5.323,89 EUR
|24,3 EUR
|4.033,80 EUR
|24,29 EUR
|3.910,69 EUR
|24,28 EUR
|2.136,64 EUR
|24,27 EUR
|2.766,78 EUR
|24,29 EUR
|6.898,36 EUR
|24,29 EUR
|3.400,60 EUR
|24,29 EUR
|315,77 EUR
|24,27 EUR
|8.640,12 EUR
|24,27 EUR
|2.160,03 EUR
|24,26 EUR
|5.046,08 EUR
|24,26 EUR
|921,88 EUR
|24,26 EUR
|2.256,18 EUR
|24,24 EUR
|799,92 EUR
|24,24 EUR
|2.254,32 EUR
|24,21 EUR
|15.373,35 EUR
|24,2 EUR
|4.598,00 EUR
|24,21 EUR
|508,41 EUR
|24,22 EUR
|3.633,00 EUR
|24,22 EUR
|2.107,14 EUR
|24,22 EUR
|3.390,80 EUR
|24,26 EUR
|3.614,74 EUR
|24,24 EUR
|11.877,60 EUR
|24,22 EUR
|10.777,90 EUR
|24,2 EUR
|5.227,20 EUR
|24,15 EUR
|6.085,80 EUR
|24,15 EUR
|4.926,60 EUR
|24,14 EUR
|1.665,66 EUR
|24,11 EUR
|1.639,48 EUR
|24,35 EUR
|316,55 EUR
|24,35 EUR
|3.311,60 EUR
|24,35 EUR
|1.680,15 EUR
|24,35 EUR
|949,65 EUR
|24,35 EUR
|3.774,25 EUR
|24,37 EUR
|389,92 EUR
|24,37 EUR
|3.606,76 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|12.346,40 EUR
|24,4 EUR
|11.394,80 EUR
|24,4 EUR
|8.637,60 EUR
|24,4 EUR
|16.274,80 EUR
|24,4 EUR
|1.146,80 EUR
|24,4 EUR
|11.370,40 EUR
|24,4 EUR
|12.663,60 EUR
|24,4 EUR
|4.758,00 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|7.490,80 EUR
|24,4 EUR
|1.781,20 EUR
|24,4 EUR
|3.904,00 EUR
|24,4 EUR
|13.517,60 EUR
|24,39 EUR
|2.414,61 EUR
|24,4 EUR
|6.124,40 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|7.490,80 EUR
|24,4 EUR
|9.930,80 EUR
|24,4 EUR
|5.221,60 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|2.269,20 EUR
|24,4 EUR
|11.492,40 EUR
|24,4 EUR
|7.490,80 EUR
|24,4 EUR
|17.421,60 EUR
|24,4 EUR
|12.175,60 EUR
|24,4 EUR
|12.736,80 EUR
|24,4 EUR
|4.684,80 EUR
|24,4 EUR
|8.906,00 EUR
|24,4 EUR
|16.006,40 EUR
|24,4 EUR
|1.415,20 EUR
|24,4 EUR
|14.932,80 EUR
|24,46 EUR
|6.115,00 EUR
|24,44 EUR
|3.250,52 EUR
|24,46 EUR
|635,96 EUR
|24,47 EUR
|4.233,31 EUR
|24,45 EUR
|3.887,55 EUR
|24,46 EUR
|5.063,22 EUR
|24,44 EUR
|5.376,80 EUR
|24,42 EUR
|4.053,72 EUR
|24,42 EUR
|1.196,58 EUR
|24,42 EUR
|1.245,42 EUR
|24,44 EUR
|3.250,52 EUR
|24,44 EUR
|5.181,28 EUR
|24,41 EUR
|1.757,52 EUR
|24,4 EUR
|6.466,00 EUR
|24,41 EUR
|5.126,10 EUR
|24,39 EUR
|6.243,84 EUR
|24,4 EUR
|3.001,20 EUR
|24,44 EUR
|7.551,96 EUR
|24,43 EUR
|10.407,18 EUR
|24,43 EUR
|464,17 EUR
|24,42 EUR
|4.981,68 EUR
|24,42 EUR
|2.393,16 EUR
|24,41 EUR
|5.589,89 EUR
|24,39 EUR
|5.731,65 EUR
|24,42 EUR
|3.003,66 EUR
|24,43 EUR
|1.685,67 EUR
|24,43 EUR
|3.444,63 EUR
|24,43 EUR
|1.001,63 EUR
|24,43 EUR
|439,74 EUR
|24,44 EUR
|4.399,20 EUR
|24,45 EUR
|2.127,15 EUR
|24,45 EUR
|171,15 EUR
|24,45 EUR
|2.469,45 EUR
|24,45 EUR
|1.418,10 EUR
|24,44 EUR
|3.006,12 EUR
|24,45 EUR
|806,85 EUR
|24,45 EUR
|782,40 EUR
|24,45 EUR
|3.007,35 EUR
|24,45 EUR
|3.007,35 EUR
|24,45 EUR
|1.760,40 EUR
|24,45 EUR
|3.007,35 EUR
|24,46 EUR
|366,90 EUR
|24,46 EUR
|2.421,54 EUR
|24,46 EUR
|3.008,58 EUR
|24,47 EUR
|4.331,19 EUR
|24,44 EUR
|3.103,88 EUR
|24,48 EUR
|4.284,00 EUR
|24,48 EUR
|5.679,36 EUR
|24,47 EUR
|3.719,44 EUR
|24,46 EUR
|3.938,06 EUR
|24,47 EUR
|8.148,51 EUR
|24,45 EUR
|3.007,35 EUR
|24,49 EUR
|342,86 EUR
|24,49 EUR
|2.130,63 EUR
|24,49 EUR
|4.359,22 EUR
|24,5 EUR
|16.758,00 EUR
|24,49 EUR
|3.085,74 EUR
|24,49 EUR
|9.575,59 EUR
|24,56 EUR
|1.006,96 EUR
|24,56 EUR
|1.694,64 EUR
|24,56 EUR
|736,80 EUR
|24,56 EUR
|7.490,80 EUR
|24,59 EUR
|3.024,57 EUR
|24,63 EUR
|6.674,73 EUR
|24,62 EUR
|4.283,88 EUR
|24,64 EUR
|4.188,80 EUR
|24,66 EUR
|4.438,80 EUR
|24,64 EUR
|4.804,80 EUR
|24,68 EUR
|5.528,32 EUR
|24,66 EUR
|10.357,20 EUR
|24,68 EUR
|1.258,68 EUR
|24,68 EUR
|5.306,20 EUR
|24,68 EUR
|3.134,36 EUR
|24,68 EUR
|1.308,04 EUR
|24,68 EUR
|542,96 EUR
|24,68 EUR
|1.851,00 EUR
|24,69 EUR
|9.876,00 EUR
|24,69 EUR
|469,11 EUR
|24,7 EUR
|17.462,90 EUR
|24,75 EUR
|5.915,25 EUR
|24,78 EUR
|5.203,80 EUR
|24,75 EUR
|3.044,25 EUR
|24,76 EUR
|4.456,80 EUR
|24,76 EUR
|5.100,56 EUR
|24,72 EUR
|5.265,36 EUR
|24,79 EUR
|3.049,17 EUR
|24,77 EUR
|4.607,22 EUR
|24,76 EUR
|9.136,44 EUR
|24,76 EUR
|6.115,72 EUR
|24,75 EUR
|4.653,00 EUR
|24,71 EUR
|2.174,48 EUR
|24,69 EUR
|2.567,76 EUR
|24,69 EUR
|3.036,87 EUR
|24,68 EUR
|1.974,40 EUR
|24,68 EUR
|1.283,36 EUR
|24,68 EUR
|3.035,64 EUR
|24,69 EUR
|2.271,48 EUR
|24,66 EUR
|4.216,86 EUR
|24,68 EUR
|1.036,56 EUR
|24,68 EUR
|1.999,08 EUR
|24,68 EUR
|1.431,44 EUR
|24,69 EUR
|3.036,87 EUR
|24,69 EUR
|493,80 EUR
|24,69 EUR
|3.036,87 EUR
|24,68 EUR
|3.035,64 EUR
|24,68 EUR
|3.035,64 EUR
|24,64 EUR
|4.632,32 EUR
|24,58 EUR
|1.007,78 EUR
|24,58 EUR
|1.425,64 EUR
|24,58 EUR
|1.597,70 EUR
|24,62 EUR
|960,18 EUR
|24,62 EUR
|1.157,14 EUR
|24,62 EUR
|3.028,26 EUR
|24,62 EUR
|270,82 EUR
|24,62 EUR
|3.102,12 EUR
|24,62 EUR
|2.018,84 EUR
|24,62 EUR
|1.083,28 EUR
|24,62 EUR
|1.944,98 EUR
|24,63 EUR
|3.029,49 EUR
|24,61 EUR
|3.027,03 EUR
|24,62 EUR
|3.028,26 EUR
|24,63 EUR
|1.354,65 EUR
|24,63 EUR
|1.674,84 EUR
|24,62 EUR
|3.028,26 EUR
|24,62 EUR
|1.821,88 EUR
|24,62 EUR
|6.795,12 EUR
|24,62 EUR
|2.929,78 EUR
|24,62 EUR
|3.028,26 EUR
|24,61 EUR
|393,76 EUR
|24,61 EUR
|1.771,92 EUR
|24,61 EUR
|861,35 EUR
|24,61 EUR
|1.501,21 EUR
|24,62 EUR
|3.028,26 EUR
|24,61 EUR
|2.805,54 EUR
|24,6 EUR
|6.469,80 EUR
|24,6 EUR
|7.896,60 EUR
|24,6 EUR
|1.648,20 EUR
|24,58 EUR
|6.489,12 EUR
|24,58 EUR
|2.015,56 EUR
|24,57 EUR
|7.714,98 EUR
|24,55 EUR
|7.708,70 EUR
|24,55 EUR
|515,55 EUR
|24,55 EUR
|5.646,50 EUR
|24,59 EUR
|10.942,55 EUR
|24,58 EUR
|6.439,96 EUR
|24,56 EUR
|7.245,20 EUR
|24,57 EUR
|7.911,54 EUR
|24,59 EUR
|11.680,25 EUR
|24,59 EUR
|6.073,73 EUR
|24,58 EUR
|5.284,70 EUR
|24,59 EUR
|3.024,57 EUR
|24,64 EUR
|689,92 EUR
|24,64 EUR
|2.143,68 EUR
|24,64 EUR
|3.326,40 EUR
|24,65 EUR
|2.267,80 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|24,45 EUR
|1.981.665,17 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
|MIC:
|CEUX
22.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News