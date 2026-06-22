EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.06.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
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|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|24,45 EUR
|2.322,75 EUR
|24,46 EUR
|2.592,76 EUR
|24,49 EUR
|2.522,47 EUR
|24,5 EUR
|2.474,50 EUR
|24,38 EUR
|2.681,80 EUR
|24,4 EUR
|2.635,20 EUR
|24,39 EUR
|2.658,51 EUR
|24,42 EUR
|2.588,52 EUR
|24,27 EUR
|5.290,86 EUR
|24,27 EUR
|897,99 EUR
|24,29 EUR
|4.250,75 EUR
|24,3 EUR
|2.624,40 EUR
|24,3 EUR
|1.773,90 EUR
|24,3 EUR
|3.353,40 EUR
|24,4 EUR
|2.464,40 EUR
|24,4 EUR
|317,20 EUR
|24,41 EUR
|2.611,87 EUR
|24,41 EUR
|17.575,20 EUR
|24,41 EUR
|2.514,23 EUR
|24,4 EUR
|4.562,80 EUR
|24,4 EUR
|658,80 EUR
|24,34 EUR
|2.555,70 EUR
|24,38 EUR
|2.511,14 EUR
|24,29 EUR
|2.477,58 EUR
|24,26 EUR
|3.784,56 EUR
|24,17 EUR
|700,93 EUR
|24,17 EUR
|3.407,97 EUR
|24,17 EUR
|2.779,55 EUR
|24,1 EUR
|3.398,10 EUR
|24,1 EUR
|2.048,50 EUR
|24,11 EUR
|964,40 EUR
|24,35 EUR
|3.798,60 EUR
|24,37 EUR
|3.094,99 EUR
|24,39 EUR
|3.146,31 EUR
|24,39 EUR
|3.414,60 EUR
|24,39 EUR
|3.414,60 EUR
|24,4 EUR
|219,60 EUR
|24,46 EUR
|2.984,12 EUR
|24,46 EUR
|3.399,94 EUR
|24,47 EUR
|2.398,06 EUR
|24,47 EUR
|3.401,33 EUR
|24,42 EUR
|952,38 EUR
|24,44 EUR
|3.079,44 EUR
|24,4 EUR
|902,80 EUR
|24,4 EUR
|3.245,20 EUR
|24,4 EUR
|4.026,00 EUR
|24,4 EUR
|1.952,00 EUR
|24,44 EUR
|3.397,16 EUR
|24,44 EUR
|3.397,16 EUR
|24,44 EUR
|2.981,68 EUR
|24,45 EUR
|3.129,60 EUR
|24,68 EUR
|1.949,72 EUR
|24,68 EUR
|3.085,00 EUR
|24,68 EUR
|3.405,84 EUR
|24,68 EUR
|1.949,72 EUR
|24,68 EUR
|3.405,84 EUR
|24,68 EUR
|3.134,36 EUR
|24,68 EUR
|1.011,88 EUR
|24,68 EUR
|641,68 EUR
|24,69 EUR
|3.407,22 EUR
|24,78 EUR
|3.394,86 EUR
|24,78 EUR
|1.957,62 EUR
|24,75 EUR
|1.955,25 EUR
|24,76 EUR
|1.956,04 EUR
|24,76 EUR
|3.392,12 EUR
|24,79 EUR
|4.610,94 EUR
|24,79 EUR
|3.396,23 EUR
|24,69 EUR
|1.950,51 EUR
|24,69 EUR
|3.012,18 EUR
|24,69 EUR
|3.407,22 EUR
|24,72 EUR
|1.952,88 EUR
|24,72 EUR
|3.411,36 EUR
|24,72 EUR
|3.238,32 EUR
|24,69 EUR
|1.950,51 EUR
|24,67 EUR
|1.948,93 EUR
|24,67 EUR
|3.404,46 EUR
|24,68 EUR
|1.949,72 EUR
|24,68 EUR
|3.405,84 EUR
|24,68 EUR
|1.949,72 EUR
|24,69 EUR
|1.950,51 EUR
|24,69 EUR
|1.950,51 EUR
|24,68 EUR
|1.949,72 EUR
|24,68 EUR
|1.949,72 EUR
|24,65 EUR
|1.947,35 EUR
|24,65 EUR
|2.415,70 EUR
|24,58 EUR
|1.941,82 EUR
|24,58 EUR
|1.892,66 EUR
|24,58 EUR
|1.499,38 EUR
|24,58 EUR
|1.892,66 EUR
|24,61 EUR
|1.944,19 EUR
|24,61 EUR
|3.396,18 EUR
|24,61 EUR
|615,25 EUR
|24,61 EUR
|1.944,19 EUR
|24,62 EUR
|1.944,98 EUR
|24,62 EUR
|1.944,98 EUR
|24,62 EUR
|1.944,98 EUR
|24,63 EUR
|1.945,77 EUR
|24,63 EUR
|1.945,77 EUR
|24,63 EUR
|3.398,94 EUR
|24,63 EUR
|1.945,77 EUR
|24,63 EUR
|1.945,77 EUR
|24,63 EUR
|1.945,77 EUR
|24,61 EUR
|1.944,19 EUR
|24,61 EUR
|3.100,86 EUR
|24,62 EUR
|1.944,98 EUR
|24,62 EUR
|3.397,56 EUR
|24,62 EUR
|590,88 EUR
|24,62 EUR
|1.944,98 EUR
|24,63 EUR
|1.945,77 EUR
|24,63 EUR
|1.945,77 EUR
|24,62 EUR
|1.944,98 EUR
|24,62 EUR
|3.397,56 EUR
|24,62 EUR
|1.944,98 EUR
|24,62 EUR
|3.003,64 EUR
|24,62 EUR
|1.427,96 EUR
|24,62 EUR
|1.944,98 EUR
|24,61 EUR
|1.968,80 EUR
|24,61 EUR
|1.427,38 EUR
|24,62 EUR
|1.944,98 EUR
|24,55 EUR
|3.068,75 EUR
|24,55 EUR
|3.412,45 EUR
|24,59 EUR
|2.065,56 EUR
|24,64 EUR
|3.400,32 EUR
|24,65 EUR
|2.070,60 EUR
|24,65 EUR
|3.253,80 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|24,54 EUR
|323.916,58 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|AQUIS EXCHANGE EUROPE
|MIC:
|AQEU
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