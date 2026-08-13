EQS-DD: Zalando SE: Aktieselskabet af 1.2.2017, Kauf

|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.08.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|25,32 EUR
|1.595,16 EUR
|25,29 EUR
|3.135,96 EUR
|25,25 EUR
|883,75 EUR
|25,26 EUR
|15.939,06 EUR
|25,25 EUR
|9.620,25 EUR
|25,25 EUR
|8.711,25 EUR
|25,25 EUR
|6.337,75 EUR
|25,23 EUR
|20.360,61 EUR
|25,21 EUR
|8.142,83 EUR
|25,22 EUR
|1.134,90 EUR
|25,20 EUR
|8.139,60 EUR
|25,19 EUR
|8.136,37 EUR
|25,19 EUR
|1.259,50 EUR
|25,19 EUR
|8.791,31 EUR
|25,18 EUR
|1.964,04 EUR
|25,18 EUR
|8.082,78 EUR
|25,16 EUR
|8.403,44 EUR
|25,16 EUR
|1.635,40 EUR
|25,14 EUR
|15.637,08 EUR
|25,14 EUR
|1.357,56 EUR
|25,14 EUR
|1.659,24 EUR
|25,14 EUR
|402,24 EUR
|25,13 EUR
|17.917,69 EUR
|25,11 EUR
|14.890,23 EUR
|25,12 EUR
|1.256,00 EUR
|25,12 EUR
|2.336,16 EUR
|25,12 EUR
|100,48 EUR
|25,12 EUR
|25,12 EUR
|25,17 EUR
|1.031,97 EUR
|25,18 EUR
|21.327,46 EUR
|25,17 EUR
|19.078,86 EUR
|25,13 EUR
|11.610,06 EUR
|25,18 EUR
|4.633,12 EUR
|25,18 EUR
|1.259,00 EUR
|25,18 EUR
|5.061,18 EUR
|25,17 EUR
|13.163,91 EUR
|25,17 EUR
|12.509,49 EUR
|25,15 EUR
|25,15 EUR
|25,15 EUR
|17.252,90 EUR
|25,13 EUR
|6.383,02 EUR
|25,17 EUR
|6.418,35 EUR
|25,13 EUR
|3.015,60 EUR
|25,12 EUR
|2.235,68 EUR
|25,12 EUR
|3.089,76 EUR
|25,10 EUR
|1.782,10 EUR
|25,09 EUR
|6.623,76 EUR
|25,07 EUR
|4.863,58 EUR
|25,07 EUR
|1.303,64 EUR
|25,02 EUR
|5.829,66 EUR
|25,07 EUR
|7.245,23 EUR
|25,09 EUR
|1.906,84 EUR
|25,11 EUR
|1.757,70 EUR
|25,11 EUR
|25,11 EUR
|25,11 EUR
|1.230,39 EUR
|25,08 EUR
|8.100,84 EUR
|25,06 EUR
|11.803,26 EUR
|25,06 EUR
|4.636,10 EUR
|25,03 EUR
|3.078,69 EUR
|25,08 EUR
|3.736,92 EUR
|25,06 EUR
|5.563,32 EUR
|25,06 EUR
|4.836,58 EUR
|25,06 EUR
|1.528,66 EUR
|25,13 EUR
|8.116,99 EUR
|25,13 EUR
|12.313,70 EUR
|25,19 EUR
|5.138,76 EUR
|25,20 EUR
|4.687,20 EUR
|25,25 EUR
|1.262,50 EUR
|25,26 EUR
|4.900,44 EUR
|25,25 EUR
|13.912,75 EUR
|25,31 EUR
|1.265,50 EUR
|25,31 EUR
|11.414,81 EUR
|25,31 EUR
|7.618,31 EUR
|25,30 EUR
|25,30 EUR
|25,30 EUR
|7.994,80 EUR
|25,27 EUR
|859,18 EUR
|25,27 EUR
|7.479,92 EUR
|25,28 EUR
|8.898,56 EUR
|25,27 EUR
|5.205,62 EUR
|25,27 EUR
|4.321,17 EUR
|25,29 EUR
|2.250,81 EUR
|25,27 EUR
|4.978,19 EUR
|25,26 EUR
|16.267,44 EUR
|25,24 EUR
|9.414,52 EUR
|25,24 EUR
|1.262,00 EUR
|25,24 EUR
|5.578,04 EUR
|25,22 EUR
|3.051,62 EUR
|25,22 EUR
|4.917,90 EUR
|25,22 EUR
|7.566,00 EUR
|25,18 EUR
|2.794,98 EUR
|25,24 EUR
|2.927,84 EUR
|25,25 EUR
|13.559,25 EUR
|25,25 EUR
|4.873,25 EUR
|25,21 EUR
|11.369,71 EUR
|25,19 EUR
|2.443,43 EUR
|25,19 EUR
|8.463,84 EUR
|25,19 EUR
|4.937,24 EUR
|25,13 EUR
|5.428,08 EUR
|25,13 EUR
|4.925,48 EUR
|25,14 EUR
|8.120,22 EUR
|25,15 EUR
|11.166,60 EUR
|25,13 EUR
|8.116,99 EUR
|25,11 EUR
|3.666,06 EUR
|25,11 EUR
|6.377,94 EUR
|25,07 EUR
|9.000,13 EUR
|25,05 EUR
|4.909,80 EUR
|25,03 EUR
|876,05 EUR
|25,01 EUR
|875,35 EUR
|25,08 EUR
|2.232,12 EUR
|25,05 EUR
|11.973,90 EUR
|25,05 EUR
|7.740,45 EUR
|25,05 EUR
|3.181,35 EUR
|25,06 EUR
|13.306,86 EUR
|25,12 EUR
|9.570,72 EUR
|25,12 EUR
|11.253,76 EUR
|25,10 EUR
|11.244,80 EUR
|25,16 EUR
|1.258,00 EUR
|25,16 EUR
|1.258,00 EUR
|25,16 EUR
|1.107,04 EUR
|25,21 EUR
|10.109,21 EUR
|25,21 EUR
|9.025,18 EUR
|25,27 EUR
|7.555,73 EUR
|25,26 EUR
|15.585,42 EUR
|25,25 EUR
|2.752,25 EUR
|25,21 EUR
|4.361,33 EUR
|25,20 EUR
|20.109,60 EUR
|25,19 EUR
|15.063,62 EUR
|25,21 EUR
|8.798,29 EUR
|25,19 EUR
|8.312,70 EUR
|25,23 EUR
|3.481,74 EUR
|25,20 EUR
|8.139,60 EUR
|25,19 EUR
|5.063,19 EUR
|25,21 EUR
|14.168,02 EUR
|25,21 EUR
|1.991,59 EUR
|25,21 EUR
|8.142,83 EUR
|25,25 EUR
|7.676,00 EUR
|25,19 EUR
|5.214,33 EUR
|25,24 EUR
|15.699,28 EUR
|25,24 EUR
|5.275,16 EUR
|25,24 EUR
|8.960,20 EUR
|25,22 EUR
|1.261,00 EUR
|25,22 EUR
|731,38 EUR
|25,22 EUR
|6.960,72 EUR
|25,20 EUR
|2.318,40 EUR
|25,20 EUR
|10.911,60 EUR
|25,20 EUR
|453,60 EUR
|25,21 EUR
|6.126,03 EUR
|25,21 EUR
|8.294,09 EUR
|25,21 EUR
|2.394,95 EUR
|25,27 EUR
|1.263,50 EUR
|25,40 EUR
|8.077,20 EUR
|25,40 EUR
|127,00 EUR
|25,40 EUR
|2.286,00 EUR
|25,39 EUR
|2.285,10 EUR
|25,40 EUR
|2.286,00 EUR
|25,41 EUR
|15.754,20 EUR
|25,42 EUR
|2.287,80 EUR
|25,42 EUR
|2.287,80 EUR
|25,43 EUR
|2.288,70 EUR
|25,44 EUR
|2.289,60 EUR
|25,45 EUR
|3.715,70 EUR
|25,45 EUR
|2.265,05 EUR
|25,44 EUR
|2.289,60 EUR
|25,37 EUR
|5.074,00 EUR
|25,37 EUR
|4.896,41 EUR
|25,35 EUR
|8.188,05 EUR
|25,36 EUR
|481,84 EUR
|25,40 EUR
|8.204,20 EUR
|25,41 EUR
|7.724,64 EUR
|25,40 EUR
|8.204,20 EUR
|25,38 EUR
|3.070,98 EUR
|25,49 EUR
|3.594,09 EUR
|25,49 EUR
|3.594,09 EUR
|25,48 EUR
|3.235,96 EUR
|25,48 EUR
|2.548,00 EUR
|25,48 EUR
|3.006,64 EUR
|25,46 EUR
|1.502,14 EUR
|25,46 EUR
|16.294,40 EUR
|25,50 EUR
|688,50 EUR
|25,50 EUR
|2.167,50 EUR
|25,50 EUR
|739,50 EUR
|25,50 EUR
|5.482,50 EUR
|25,50 EUR
|5.712,00 EUR
|25,50 EUR
|2.167,50 EUR
|25,50 EUR
|2.167,50 EUR
|25,50 EUR
|5.227,50 EUR
|25,50 EUR
|2.167,50 EUR
|25,50 EUR
|5.533,50 EUR
|25,49 EUR
|5.429,37 EUR
|25,47 EUR
|6.061,86 EUR
|25,45 EUR
|5.522,65 EUR
|25,45 EUR
|3.817,50 EUR
|25,45 EUR
|4.631,90 EUR
|25,45 EUR
|1.272,50 EUR
|25,45 EUR
|10.409,05 EUR
|25,45 EUR
|330,85 EUR
|25,45 EUR
|4.784,60 EUR
|25,44 EUR
|1.908,00 EUR
|25,44 EUR
|7.810,08 EUR
|25,43 EUR
|3.305,90 EUR
|25,48 EUR
|5.631,08 EUR
|25,50 EUR
|5.533,50 EUR
|25,50 EUR
|1.657,50 EUR
|25,50 EUR
|5.151,00 EUR
|25,48 EUR
|4.331,60 EUR
|25,46 EUR
|9.089,22 EUR
|25,44 EUR
|6.741,60 EUR
|25,44 EUR
|14.399,04 EUR
|25,41 EUR
|8.207,43 EUR
|25,40 EUR
|3.987,80 EUR
|25,36 EUR
|4.159,04 EUR
|25,34 EUR
|1.038,94 EUR
|25,34 EUR
|1.343,02 EUR
|25,34 EUR
|2.457,98 EUR
|25,32 EUR
|4.608,24 EUR
|25,34 EUR
|329,42 EUR
|25,34 EUR
|1.267,00 EUR
|25,34 EUR
|3.471,58 EUR
|25,34 EUR
|2.660,70 EUR
|25,34 EUR
|3.218,18 EUR
|25,36 EUR
|456,48 EUR
|25,36 EUR
|3.474,32 EUR
|25,36 EUR
|3.474,32 EUR
|25,36 EUR
|1.268,00 EUR
|25,36 EUR
|14.835,60 EUR
|25,39 EUR
|3.478,43 EUR
|25,45 EUR
|4.377,40 EUR
|25,39 EUR
|14.624,64 EUR
|25,38 EUR
|2.994,84 EUR
|25,38 EUR
|558,36 EUR
|25,38 EUR
|15.989,40 EUR
|25,37 EUR
|10.909,10 EUR
|25,37 EUR
|3.805,50 EUR
|25,37 EUR
|8.448,21 EUR
|25,35 EUR
|5.044,65 EUR
|25,30 EUR
|860,20 EUR
|25,35 EUR
|4.334,85 EUR
|25,32 EUR
|6.102,12 EUR
|25,32 EUR
|3.139,68 EUR
|25,31 EUR
|5.517,58 EUR
|25,28 EUR
|2.148,80 EUR
|25,28 EUR
|8.140,16 EUR
|25,27 EUR
|5.660,48 EUR
|25,25 EUR
|17.473,00 EUR
|25,21 EUR
|3.453,77 EUR
|25,23 EUR
|4.188,18 EUR
|25,21 EUR
|3.378,14 EUR
|25,21 EUR
|5.168,05 EUR
|25,19 EUR
|12.872,09 EUR
|25,17 EUR
|5.411,55 EUR
|25,15 EUR
|5.885,10 EUR
|25,15 EUR
|2.540,15 EUR
|25,19 EUR
|8.136,37 EUR
|25,19 EUR
|20.655,80 EUR
|25,19 EUR
|17.834,52 EUR
|25,22 EUR
|8.978,32 EUR
|25,23 EUR
|13.422,36 EUR
|25,18 EUR
|20.974,94 EUR
|25,22 EUR
|529,62 EUR
|25,22 EUR
|3.228,16 EUR
|25,22 EUR
|529,62 EUR
|25,25 EUR
|1.944,25 EUR
|25,25 EUR
|3.232,00 EUR
|25,25 EUR
|3.333,00 EUR
|25,31 EUR
|1.974,18 EUR
|25,33 EUR
|481,27 EUR
|25,33 EUR
|3.242,24 EUR
|25,33 EUR
|3.242,24 EUR
|25,33 EUR
|3.242,24 EUR
|25,29 EUR
|2.149,65 EUR
|25,29 EUR
|11.608,11 EUR
|25,28 EUR
|4.424,00 EUR
|25,24 EUR
|4.139,36 EUR
|25,24 EUR
|3.432,64 EUR
|25,24 EUR
|3.457,88 EUR
|25,23 EUR
|11.782,41 EUR
|25,21 EUR
|17.016,75 EUR
|25,19 EUR
|21.335,93 EUR
|25,18 EUR
|4.935,28 EUR
|25,18 EUR
|11.985,68 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|25,26 EUR
|1.663.408,45 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
|MIC:
|CEUX
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News