

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.11.2026 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,73 EUR 10.457,72 EUR 28,76 EUR 8.541,72 EUR 28,76 EUR 5.493,16 EUR 28,83 EUR 2.248,74 EUR 28,83 EUR 2.248,74 EUR 28,84 EUR 3.403,12 EUR 28,84 EUR 7.931,00 EUR 28,88 EUR 288,80 EUR 28,88 EUR 144,40 EUR 28,88 EUR 288,80 EUR 28,88 EUR 173,28 EUR 28,87 EUR 115,48 EUR 28,87 EUR 19.891,43 EUR 28,87 EUR 2.453,95 EUR 28,87 EUR 664,01 EUR 28,87 EUR 6.871,06 EUR 28,86 EUR 3.434,34 EUR 28,87 EUR 230,96 EUR 28,87 EUR 288,70 EUR 28,87 EUR 288,70 EUR 28,87 EUR 20.180,13 EUR 28,87 EUR 404,18 EUR 28,87 EUR 17.986,01 EUR 28,87 EUR 17.986,01 EUR 28,87 EUR 28,87 EUR 28,87 EUR 259,83 EUR 28,87 EUR 4.561,46 EUR 28,84 EUR 17.044,44 EUR 28,84 EUR 7.757,96 EUR 28,84 EUR 15.083,32 EUR 28,84 EUR 11.910,92 EUR 28,81 EUR 6.539,87 EUR 28,70 EUR 2.324,70 EUR 28,77 EUR 9.206,40 EUR 28,77 EUR 4.603,20 EUR 28,77 EUR 4.603,20 EUR 28,77 EUR 4.603,20 EUR 28,77 EUR 3.107,16 EUR 28,79 EUR 18.915,03 EUR 28,79 EUR 19.375,67 EUR 28,79 EUR 2.677,47 EUR 28,79 EUR 2.245,62 EUR 28,78 EUR 17.929,94 EUR 28,74 EUR 402,36 EUR 28,74 EUR 8.823,18 EUR 28,74 EUR 13.795,20 EUR 28,74 EUR 10.863,72 EUR 28,72 EUR 3.417,68 EUR 28,72 EUR 3.848,48 EUR 28,78 EUR 28,78 EUR 28,78 EUR 86,34 EUR 28,76 EUR 17.198,48 EUR 28,75 EUR 9.803,75 EUR 28,77 EUR 546,63 EUR 28,77 EUR 2.244,06 EUR 28,77 EUR 287,70 EUR 28,77 EUR 287,70 EUR 28,77 EUR 287,70 EUR 28,77 EUR 287,70 EUR 28,72 EUR 6.031,20 EUR 28,76 EUR 4.601,60 EUR 28,76 EUR 4.601,60 EUR 28,76 EUR 4.601,60 EUR 28,76 EUR 4.601,60 EUR 28,76 EUR 4.601,60 EUR 28,76 EUR 4.601,60 EUR 28,76 EUR 4.601,60 EUR 28,76 EUR 3.019,80 EUR 28,73 EUR 14.106,43 EUR 28,73 EUR 1.235,39 EUR 28,71 EUR 19.580,22 EUR 28,71 EUR 2.296,80 EUR 28,73 EUR 1.292,85 EUR 28,75 EUR 4.600,00 EUR 28,75 EUR 4.600,00 EUR 28,75 EUR 4.600,00 EUR 28,75 EUR 4.600,00 EUR 28,75 EUR 4.600,00 EUR 28,75 EUR 28,75 EUR 28,78 EUR 1.151,20 EUR 28,78 EUR 8.547,66 EUR 28,78 EUR 1.985,82 EUR 28,78 EUR 17.642,14 EUR 28,78 EUR 9.929,10 EUR 28,77 EUR 14.039,76 EUR 28,77 EUR 2.848,23 EUR 28,77 EUR 16.024,89 EUR 28,78 EUR 18.275,30 EUR 28,78 EUR 14.965,60 EUR 28,78 EUR 8.461,32 EUR 28,77 EUR 2.819,46 EUR 28,80 EUR 2.304,00 EUR 28,79 EUR 10.018,92 EUR 28,79 EUR 9.184,01 EUR 28,79 EUR 8.953,69 EUR 28,79 EUR 633,38 EUR 28,78 EUR 2.446,30 EUR 28,75 EUR 2.357,50 EUR 28,78 EUR 18.361,64 EUR 28,78 EUR 4.892,60 EUR 28,78 EUR 16.721,18 EUR 28,82 EUR 489,94 EUR 28,82 EUR 16.686,78 EUR 28,80 EUR 5.385,60 EUR 28,78 EUR 57,56 EUR 28,78 EUR 1.237,54 EUR 28,78 EUR 1.064,86 EUR 28,78 EUR 86,34 EUR 28,78 EUR 1.208,76 EUR 28,78 EUR 1.122,42 EUR 28,78 EUR 28,78 EUR 28,82 EUR 18.041,32 EUR 28,82 EUR 10.115,82 EUR 28,82 EUR 5.389,34 EUR 28,82 EUR 4.668,84 EUR 28,82 EUR 1.613,92 EUR 28,82 EUR 8.991,84 EUR 28,80 EUR 2.332,80 EUR 28,80 EUR 1.152,00 EUR 28,80 EUR 17.251,20 EUR 28,79 EUR 3.541,17 EUR 28,79 EUR 3.685,12 EUR 28,79 EUR 17.705,85 EUR 28,79 EUR 57,58 EUR 28,79 EUR 2.936,58 EUR 28,80 EUR 115,20 EUR 28,80 EUR 18.662,40 EUR 28,79 EUR 17.274,00 EUR 28,80 EUR 14.428,80 EUR 28,79 EUR 17.101,26 EUR 28,83 EUR 2.508,21 EUR 28,83 EUR 7.812,93 EUR 28,83 EUR 1.124,37 EUR 28,87 EUR 8.083,60 EUR 28,87 EUR 14.204,04 EUR 28,87 EUR 8.487,78 EUR 28,85 EUR 19.473,75 EUR 28,84 EUR 3.662,68 EUR 28,86 EUR 13.881,66 EUR 28,80 EUR 1.036,80 EUR 28,80 EUR 2.764,80 EUR 28,80 EUR 2.764,80 EUR 28,79 EUR 7.974,83 EUR 28,79 EUR 719,75 EUR 28,79 EUR 19.174,14 EUR 28,79 EUR 11.775,11 EUR 28,79 EUR 4.376,08 EUR 28,79 EUR 10.681,09 EUR 28,81 EUR 4.321,50 EUR 28,81 EUR 489,77 EUR 28,81 EUR 4.696,03 EUR 28,81 EUR 1.152,40 EUR 28,81 EUR 547,39 EUR 28,81 EUR 489,77 EUR 28,84 EUR 778,68 EUR 28,89 EUR 42.006,06 EUR 28,89 EUR 11.440,44 EUR 28,90 EUR 606,90 EUR 28,90 EUR 57,80 EUR 28,90 EUR 144,50 EUR 28,90 EUR 751,40 EUR 28,92 EUR 12.956,16 EUR 28,92 EUR 6.911,88 EUR 28,92 EUR 2.949,84 EUR 28,92 EUR 18.855,84 EUR 28,92 EUR 1.937,64 EUR 28,92 EUR 665,16 EUR 28,88 EUR 32.201,20 EUR 28,90 EUR 12.166,90 EUR 28,90 EUR 1.069,30 EUR 28,90 EUR 17.253,30 EUR 28,90 EUR 1.127,10 EUR 28,89 EUR 32.212,35 EUR 28,89 EUR 3.120,12 EUR 28,89 EUR 21.349,71 EUR 28,89 EUR 6.240,24 EUR 28,88 EUR 13.198,16 EUR 28,87 EUR 779,49 EUR 28,87 EUR 19.862,56 EUR 28,87 EUR 2.425,08 EUR 28,88 EUR 16.634,88 EUR 28,89 EUR 4.997,97 EUR 28,90 EUR 7.716,30 EUR 28,90 EUR 3.872,60 EUR 28,90 EUR 3.901,50 EUR 28,92 EUR 18.103,92 EUR 28,92 EUR 3.267,96 EUR 28,92 EUR 7.085,40 EUR 28,91 EUR 318,01 EUR 28,92 EUR 1.503,84 EUR 28,92 EUR 86,76 EUR 28,92 EUR 1.446,00 EUR 28,92 EUR 1.446,00 EUR 28,92 EUR 1.301,40 EUR 28,92 EUR 17.409,84 EUR 28,92 EUR 16.629,00 EUR 28,92 EUR 809,76 EUR 28,93 EUR 6.277,81 EUR 28,94 EUR 781,38 EUR 28,94 EUR 32.268,10 EUR 28,94 EUR 8.161,08 EUR 28,94 EUR 16.843,08 EUR 28,94 EUR 10.649,92 EUR 28,94 EUR 1.533,82 EUR 28,93 EUR 6.682,83 EUR 28,92 EUR 5.610,48 EUR 28,92 EUR 19.521,00 EUR 28,92 EUR 24.957,96 EUR 28,92 EUR 19.694,52 EUR 28,92 EUR 6.940,80 EUR 28,92 EUR 7.056,48 EUR 28,91 EUR 19.976,81 EUR 28,91 EUR 10.783,43 EUR 28,90 EUR 18.785,00 EUR 28,83 EUR 12.195,09 EUR 28,83 EUR 4.785,78 EUR 28,83 EUR 663,09 EUR 28,83 EUR 7.495,80 EUR 28,84 EUR 3.633,84 EUR 28,82 EUR 230,56 EUR 28,83 EUR 4.670,46 EUR 28,74 EUR 4.081,08 EUR 28,73 EUR 3.332,68 EUR 28,72 EUR 3.360,24 EUR 28,72 EUR 4.020,80 EUR 28,73 EUR 3.734,90 EUR 28,73 EUR 804,44 EUR 28,73 EUR 10.457,72 EUR 28,73 EUR 1.177,93 EUR 28,73 EUR 976,82 EUR 28,73 EUR 5.918,38 EUR 28,72 EUR 16.600,16 EUR 28,72 EUR 4.710,08 EUR 28,69 EUR 14.947,49 EUR 28,68 EUR 1.290,60 EUR 28,68 EUR 12.246,36 EUR 28,58 EUR 4.372,74 EUR 28,58 EUR 1.657,64 EUR 28,52 EUR 18.195,76 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,83 EUR 1.728.689,29 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE – DXE PERIODIC (NL) MIC: BEUP

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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