

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.11.2026 / 16:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,51 EUR 1.225,93 EUR 28,66 EUR 3.754,46 EUR 28,65 EUR 6.474,90 EUR 28,65 EUR 3.953,70 EUR 28,65 EUR 1.002,75 EUR 28,65 EUR 143,25 EUR 28,66 EUR 8.769,96 EUR 28,63 EUR 18.151,42 EUR 28,62 EUR 6.267,78 EUR 28,62 EUR 9.702,18 EUR 28,60 EUR 5.891,60 EUR 28,59 EUR 8.662,77 EUR 28,59 EUR 5.889,54 EUR 28,58 EUR 2.057,76 EUR 28,60 EUR 800,80 EUR 28,60 EUR 1.086,80 EUR 28,66 EUR 601,86 EUR 28,66 EUR 5.216,12 EUR 28,65 EUR 6.732,75 EUR 28,67 EUR 10.865,93 EUR 28,66 EUR 16.708,78 EUR 28,65 EUR 9.712,35 EUR 28,64 EUR 3.665,92 EUR 28,64 EUR 1.460,64 EUR 28,64 EUR 7.818,72 EUR 28,62 EUR 6.496,74 EUR 28,61 EUR 10.013,50 EUR 28,65 EUR 5.071,05 EUR 28,77 EUR 6.185,55 EUR 28,76 EUR 10.900,04 EUR 28,74 EUR 9.225,54 EUR 28,74 EUR 3.305,10 EUR 28,74 EUR 6.179,10 EUR 28,78 EUR 287,80 EUR 28,78 EUR 9.353,50 EUR 28,77 EUR 9.637,95 EUR 28,76 EUR 18.751,52 EUR 28,75 EUR 3.823,75 EUR 28,73 EUR 9.624,55 EUR 28,74 EUR 258,66 EUR 28,74 EUR 2.299,20 EUR 28,74 EUR 19.945,56 EUR 28,74 EUR 17.818,80 EUR 28,73 EUR 9.624,55 EUR 28,72 EUR 17.806,40 EUR 28,72 EUR 8.386,24 EUR 28,70 EUR 2.152,50 EUR 28,70 EUR 10.016,30 EUR 28,70 EUR 5.940,90 EUR 28,69 EUR 7.574,16 EUR 28,69 EUR 18.562,43 EUR 28,69 EUR 10.988,27 EUR 28,67 EUR 11.926,72 EUR 28,67 EUR 3.927,79 EUR 28,67 EUR 12.614,80 EUR 28,66 EUR 1.547,64 EUR 28,66 EUR 1.748,26 EUR 28,66 EUR 1.576,30 EUR 28,63 EUR 4.895,73 EUR 28,62 EUR 28,62 EUR 28,62 EUR 6.782,94 EUR 28,65 EUR 9.597,75 EUR 28,71 EUR 19.206,99 EUR 28,70 EUR 3.444,00 EUR 28,70 EUR 13.259,40 EUR 28,71 EUR 12.603,69 EUR 28,77 EUR 19.736,22 EUR 28,76 EUR 16.594,52 EUR 28,74 EUR 16.755,42 EUR 28,74 EUR 2.299,20 EUR 28,74 EUR 10.231,44 EUR 28,72 EUR 143,60 EUR 28,70 EUR 5.079,90 EUR 28,69 EUR 2.467,34 EUR 28,73 EUR 9.624,55 EUR 28,77 EUR 7.019,88 EUR 28,76 EUR 15.300,32 EUR 28,79 EUR 5.124,62 EUR 28,80 EUR 9.648,00 EUR 28,79 EUR 9.644,65 EUR 28,77 EUR 17.549,70 EUR 28,77 EUR 2.531,76 EUR 28,77 EUR 11.162,76 EUR 28,73 EUR 5.142,67 EUR 28,71 EUR 15.273,72 EUR 28,71 EUR 7.780,41 EUR 28,70 EUR 1.291,50 EUR 28,70 EUR 4.018,00 EUR 28,72 EUR 344,64 EUR 28,72 EUR 5.916,32 EUR 28,71 EUR 14.096,61 EUR 28,70 EUR 15.555,40 EUR 28,71 EUR 5.024,25 EUR 28,70 EUR 6.629,70 EUR 28,68 EUR 3.498,96 EUR 28,68 EUR 6.108,84 EUR 28,68 EUR 14.712,84 EUR 28,70 EUR 14.895,30 EUR 28,66 EUR 7.852,84 EUR 28,65 EUR 13.035,75 EUR 28,64 EUR 11.599,20 EUR 28,62 EUR 9.587,70 EUR 28,69 EUR 5.651,93 EUR 28,68 EUR 14.196,60 EUR 28,68 EUR 946,44 EUR 28,67 EUR 13.360,22 EUR 28,64 EUR 5.155,20 EUR 28,64 EUR 171,84 EUR 28,64 EUR 2.491,68 EUR 28,63 EUR 12.196,38 EUR 28,63 EUR 2.376,29 EUR 28,63 EUR 4.409,02 EUR 28,63 EUR 1.975,47 EUR 28,61 EUR 8.640,22 EUR 28,70 EUR 3.903,20 EUR 28,70 EUR 1.922,90 EUR 28,70 EUR 28,70 EUR 28,71 EUR 2.210,67 EUR 28,69 EUR 6.197,04 EUR 28,68 EUR 18.871,44 EUR 28,68 EUR 4.502,76 EUR 28,66 EUR 229,28 EUR 28,66 EUR 917,12 EUR 28,66 EUR 229,28 EUR 28,66 EUR 28,66 EUR 28,66 EUR 5.015,50 EUR 28,63 EUR 1.145,20 EUR 28,63 EUR 6.499,01 EUR 28,62 EUR 1.116,18 EUR 28,64 EUR 18.358,24 EUR 28,63 EUR 13.484,73 EUR 28,63 EUR 1.746,43 EUR 28,63 EUR 572,60 EUR 28,63 EUR 458,08 EUR 28,63 EUR 372,19 EUR 28,62 EUR 1.888,92 EUR 28,63 EUR 400,82 EUR 28,62 EUR 6.124,68 EUR 28,62 EUR 944,46 EUR 28,65 EUR 143,25 EUR 28,65 EUR 229,20 EUR 28,65 EUR 200,55 EUR 28,65 EUR 8.680,95 EUR 28,65 EUR 257,85 EUR 28,65 EUR 28,65 EUR 28,65 EUR 2.234,70 EUR 28,65 EUR 802,20 EUR 28,65 EUR 458,40 EUR 28,66 EUR 1.060,42 EUR 28,66 EUR 4.986,84 EUR 28,63 EUR 1.002,05 EUR 28,67 EUR 4.988,58 EUR 28,67 EUR 1.892,22 EUR 28,67 EUR 831,43 EUR 28,66 EUR 4.814,88 EUR 28,68 EUR 2.179,68 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,69 EUR 1.016.818,72 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

18.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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