

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.11.2026 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,00 EUR 841,00 EUR 29,00 EUR 1.624,00 EUR 29,00 EUR 2.233,00 EUR 29,00 EUR 6.757,00 EUR 28,99 EUR 1.507,48 EUR 28,98 EUR 898,38 EUR 28,97 EUR 1.622,32 EUR 28,93 EUR 10.848,75 EUR 29,00 EUR 899,00 EUR 28,98 EUR 4.347,00 EUR 28,98 EUR 12.693,24 EUR 28,97 EUR 11.761,82 EUR 29,00 EUR 957,00 EUR 28,99 EUR 1.971,32 EUR 28,99 EUR 2.029,30 EUR 28,99 EUR 144,95 EUR 28,95 EUR 4.632,00 EUR 28,94 EUR 897,14 EUR 28,92 EUR 3.123,36 EUR 28,95 EUR 11.203,65 EUR 28,92 EUR 12.435,60 EUR 28,92 EUR 809,76 EUR 28,92 EUR 896,52 EUR 28,92 EUR 7.085,40 EUR 28,94 EUR 8.884,58 EUR 28,93 EUR 4.223,78 EUR 28,93 EUR 3.587,32 EUR 28,93 EUR 1.764,73 EUR 28,92 EUR 28,92 EUR 28,92 EUR 954,36 EUR 28,91 EUR 11.361,63 EUR 28,90 EUR 6.704,80 EUR 28,90 EUR 3.843,70 EUR 28,91 EUR 4.191,95 EUR 28,90 EUR 1.040,40 EUR 28,89 EUR 7.655,85 EUR 28,89 EUR 2.311,20 EUR 28,88 EUR 2.021,60 EUR 28,88 EUR 1.703,92 EUR 28,88 EUR 462,08 EUR 28,89 EUR 115,56 EUR 28,89 EUR 491,13 EUR 28,89 EUR 8.349,21 EUR 28,89 EUR 15.513,93 EUR 28,83 EUR 28,83 EUR 28,85 EUR 4.096,70 EUR 28,85 EUR 173,10 EUR 28,85 EUR 9.376,25 EUR 28,85 EUR 3.490,85 EUR 28,84 EUR 8.940,40 EUR 28,84 EUR 3.374,28 EUR 28,84 EUR 8.132,88 EUR 29,00 EUR 2.262,00 EUR 28,97 EUR 1.912,02 EUR 28,97 EUR 4.722,11 EUR 28,97 EUR 12.804,74 EUR 29,00 EUR 2.262,00 EUR 28,99 EUR 22.438,26 EUR 29,00 EUR 2.262,00 EUR 29,00 EUR 2.262,00 EUR 29,00 EUR 2.262,00 EUR 28,99 EUR 8.349,12 EUR 28,99 EUR 2.203,24 EUR 28,98 EUR 2.811,06 EUR 28,99 EUR 10.320,44 EUR 29,00 EUR 580,00 EUR 29,00 EUR 1.682,00 EUR 28,99 EUR 11.480,04 EUR 28,98 EUR 4.375,98 EUR 28,97 EUR 4.895,93 EUR 28,80 EUR 489,60 EUR 28,80 EUR 2.102,40 EUR 28,80 EUR 489,60 EUR 28,79 EUR 4.203,34 EUR 28,79 EUR 7.946,04 EUR 28,79 EUR 3.368,43 EUR 28,75 EUR 4.513,75 EUR 28,75 EUR 4.628,75 EUR 28,79 EUR 13.214,61 EUR 28,78 EUR 9.526,18 EUR 28,78 EUR 3.683,84 EUR 28,77 EUR 2.618,07 EUR 28,84 EUR 259,56 EUR 28,84 EUR 1.095,92 EUR 28,85 EUR 16.386,80 EUR 28,84 EUR 1.413,16 EUR 28,84 EUR 8.738,52 EUR 28,84 EUR 10.353,56 EUR 28,82 EUR 3.919,52 EUR 28,82 EUR 3.026,10 EUR 28,81 EUR 2.967,43 EUR 28,81 EUR 3.630,06 EUR 28,80 EUR 13.910,40 EUR 28,80 EUR 8.928,00 EUR 28,80 EUR 8.236,80 EUR 28,77 EUR 5.955,39 EUR 28,77 EUR 13.464,36 EUR 28,82 EUR 20.577,48 EUR 28,82 EUR 17.637,84 EUR 28,98 EUR 8.983,80 EUR 28,97 EUR 7.300,44 EUR 28,97 EUR 521,46 EUR 28,97 EUR 20.076,21 EUR 28,96 EUR 16.623,04 EUR 28,96 EUR 18.505,44 EUR 28,95 EUR 11.811,60 EUR 28,95 EUR 1.302,75 EUR 28,95 EUR 1.592,25 EUR 28,91 EUR 7.343,14 EUR 28,86 EUR 3.896,10 EUR 28,83 EUR 461,28 EUR 28,83 EUR 1.787,46 EUR 28,91 EUR 5.492,90 EUR 28,89 EUR 8.955,90 EUR 28,94 EUR 868,20 EUR 28,94 EUR 9.781,72 EUR 28,92 EUR 5.812,92 EUR 28,92 EUR 5.523,72 EUR 28,96 EUR 15.928,00 EUR 28,94 EUR 289,40 EUR 28,94 EUR 318,34 EUR 28,94 EUR 15.656,54 EUR 28,94 EUR 2.749,30 EUR 28,94 EUR 434,10 EUR 28,94 EUR 1.562,76 EUR 28,94 EUR 11.518,12 EUR 28,92 EUR 11.539,08 EUR 28,91 EUR 8.962,10 EUR 28,90 EUR 1.647,30 EUR 28,90 EUR 14.421,10 EUR 29,00 EUR 2.262,00 EUR 29,00 EUR 928,00 EUR 29,00 EUR 174,00 EUR 29,00 EUR 2.088,00 EUR 29,00 EUR 8.990,00 EUR 29,00 EUR 2.262,00 EUR 29,00 EUR 2.262,00 EUR 28,99 EUR 10.291,45 EUR 28,99 EUR 1.855,36 EUR 28,98 EUR 7.824,60 EUR 28,94 EUR 3.906,90 EUR 28,93 EUR 7.174,64 EUR 28,92 EUR 5.870,76 EUR 28,90 EUR 13.843,10 EUR 28,90 EUR 11.357,70 EUR 28,90 EUR 2.485,40 EUR 28,91 EUR 8.268,26 EUR 28,89 EUR 6.846,93 EUR 28,89 EUR 8.984,79 EUR 28,85 EUR 6.029,65 EUR 28,85 EUR 2.221,45 EUR 28,80 EUR 6.969,60 EUR 28,79 EUR 1.036,44 EUR 28,79 EUR 1.209,18 EUR 28,81 EUR 2.477,66 EUR 28,79 EUR 9.846,18 EUR 28,79 EUR 4.779,14 EUR 28,77 EUR 12.888,96 EUR 28,81 EUR 8.441,33 EUR 28,81 EUR 3.774,11 EUR 28,81 EUR 9.708,97 EUR 28,81 EUR 2.506,47 EUR 28,79 EUR 7.399,03 EUR 28,79 EUR 7.456,61 EUR 28,77 EUR 8.084,37 EUR 28,77 EUR 9.062,55 EUR 28,75 EUR 11.327,50 EUR 28,75 EUR 6.813,75 EUR 28,81 EUR 2.477,66 EUR 28,87 EUR 1.356,89 EUR 28,87 EUR 2.136,38 EUR 28,88 EUR 39.565,60 EUR 28,88 EUR 14.180,08 EUR 28,82 EUR 8.357,80 EUR 28,81 EUR 8.931,10 EUR 28,80 EUR 8.928,00 EUR 28,87 EUR 115,48 EUR 28,87 EUR 6.264,79 EUR 28,87 EUR 1.328,02 EUR 28,88 EUR 16.750,40 EUR 28,86 EUR 2.741,70 EUR 28,86 EUR 1.760,46 EUR 28,86 EUR 20.057,70 EUR 28,85 EUR 21.147,05 EUR 28,85 EUR 5.452,65 EUR 28,84 EUR 14.766,08 EUR 28,83 EUR 461,28 EUR 28,83 EUR 4.814,61 EUR 28,80 EUR 15.840,00 EUR 28,85 EUR 7.876,05 EUR 28,83 EUR 2.767,68 EUR 28,82 EUR 4.611,20 EUR 28,82 EUR 1.008,70 EUR 28,82 EUR 3.977,16 EUR 28,82 EUR 57,64 EUR 28,82 EUR 144,10 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,88 EUR 1.191.464,95 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL) MIC: CEUX

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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