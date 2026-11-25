

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.11.2026 / 11:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,73 EUR 86,19 EUR 28,74 EUR 373,62 EUR 28,75 EUR 258,75 EUR 28,78 EUR 11.655,90 EUR 28,79 EUR 57,58 EUR 28,78 EUR 25.786,88 EUR 28,77 EUR 24.914,82 EUR 28,79 EUR 5.873,16 EUR 28,84 EUR 259,56 EUR 28,80 EUR 1.036,80 EUR 28,77 EUR 20.139,00 EUR 28,69 EUR 1.520,57 EUR 28,69 EUR 1.405,81 EUR 28,79 EUR 921,28 EUR 28,78 EUR 24.175,20 EUR 28,80 EUR 2.275,20 EUR 28,86 EUR 2.337,66 EUR 28,88 EUR 808,64 EUR 28,89 EUR 2.628,99 EUR 28,91 EUR 2.370,62 EUR 28,90 EUR 1.762,90 EUR 28,89 EUR 4.622,40 EUR 28,92 EUR 3.875,28 EUR 28,94 EUR 1.215,48 EUR 28,94 EUR 9.839,60 EUR 28,96 EUR 144,80 EUR 28,94 EUR 926,08 EUR 28,95 EUR 3.792,45 EUR 28,95 EUR 289,50 EUR 28,96 EUR 5.878,88 EUR 28,97 EUR 5.533,27 EUR 28,97 EUR 695,28 EUR 28,97 EUR 1.361,59 EUR 28,96 EUR 1.013,60 EUR 28,96 EUR 7.761,28 EUR 28,94 EUR 897,14 EUR 28,94 EUR 491,98 EUR 28,93 EUR 405,02 EUR 28,94 EUR 607,74 EUR 28,93 EUR 231,44 EUR 28,92 EUR 751,92 EUR 28,93 EUR 376,09 EUR 28,94 EUR 231,52 EUR 28,94 EUR 5.759,06 EUR 28,94 EUR 5.759,06 EUR 28,94 EUR 202,58 EUR 28,94 EUR 463,04 EUR 28,94 EUR 2.575,66 EUR 28,93 EUR 4.744,52 EUR 28,91 EUR 137.958,52 EUR 28,86 EUR 1.327,56 EUR 28,86 EUR 3.520,92 EUR 28,90 EUR 2.890,00 EUR 28,95 EUR 376,35 EUR 28,94 EUR 810,32 EUR 28,95 EUR 5.239,95 EUR 28,95 EUR 781,65 EUR 29,00 EUR 27.376,00 EUR 28,98 EUR 2.173,50 EUR 28,95 EUR 22.725,75 EUR 28,97 EUR 405,58 EUR 28,99 EUR 231,92 EUR 29,00 EUR 3.016,00 EUR 28,99 EUR 2.029,30 EUR 29,00 EUR 1.856,00 EUR 29,00 EUR 522,00 EUR 28,98 EUR 1.362,06 EUR 29,00 EUR 1.479,00 EUR 28,94 EUR 607,74 EUR 28,94 EUR 926,08 EUR 28,86 EUR 2.193,36 EUR 28,89 EUR 3.986,82 EUR 28,89 EUR 5.286,87 EUR 28,90 EUR 115,60 EUR 28,91 EUR 86,73 EUR 28,92 EUR 636,24 EUR 28,94 EUR 5.064,50 EUR 28,97 EUR 3.041,85 EUR 28,98 EUR 4.086,18 EUR 28,97 EUR 20.018,27 EUR 28,97 EUR 3.418,46 EUR 29,00 EUR 9.628,00 EUR 29,00 EUR 25.607,00 EUR 28,98 EUR 9.679,32 EUR 28,98 EUR 6.317,64 EUR 28,98 EUR 492,66 EUR 28,96 EUR 21.314,56 EUR 28,99 EUR 2.174,25 EUR 28,98 EUR 18.576,18 EUR 28,99 EUR 2.406,17 EUR 28,99 EUR 3.913,65 EUR 28,98 EUR 2.666,16 EUR 28,98 EUR 7.940,52 EUR 28,95 EUR 4.458,30 EUR 28,95 EUR 21.509,85 EUR 28,93 EUR 19.354,17 EUR 28,91 EUR 2.746,45 EUR 28,98 EUR 22.923,18 EUR 28,97 EUR 1.622,32 EUR 28,97 EUR 3.708,16 EUR 28,98 EUR 3.767,40 EUR 28,97 EUR 5.446,36 EUR 28,96 EUR 21.922,72 EUR 28,97 EUR 2.665,24 EUR 28,98 EUR 7.100,10 EUR 28,97 EUR 2.346,57 EUR 28,97 EUR 21.582,65 EUR 28,94 EUR 4.051,60 EUR 28,95 EUR 4.458,30 EUR 28,95 EUR 5.442,60 EUR 28,95 EUR 3.647,70 EUR 28,96 EUR 173,76 EUR 28,92 EUR 23.945,76 EUR 28,92 EUR 10.700,40 EUR 28,92 EUR 2.371,44 EUR 28,92 EUR 10.845,00 EUR 28,92 EUR 4.800,72 EUR 28,92 EUR 15.298,68 EUR 28,91 EUR 21.335,58 EUR 28,90 EUR 19.825,40 EUR 28,90 EUR 8.236,50 EUR 28,90 EUR 3.150,10 EUR 28,90 EUR 8.756,70 EUR 28,88 EUR 19.898,32 EUR 28,80 EUR 19.756,80 EUR 28,82 EUR 2.766,72 EUR 28,88 EUR 4.274,24 EUR 28,90 EUR 5.664,40 EUR 28,91 EUR 4.799,06 EUR 28,90 EUR 2.601,00 EUR 28,92 EUR 2.805,24 EUR 28,89 EUR 11.527,11 EUR 28,89 EUR 10.198,17 EUR 28,90 EUR 5.288,70 EUR 28,77 EUR 4.948,44 EUR 28,77 EUR 17.607,24 EUR 28,73 EUR 2.355,86 EUR 28,74 EUR 3.736,20 EUR 28,74 EUR 3.736,20 EUR 28,83 EUR 25.283,91 EUR 28,82 EUR 25.188,68 EUR 28,79 EUR 25.968,58 EUR 28,79 EUR 25.939,79 EUR 28,82 EUR 230,56 EUR 28,85 EUR 26.772,80 EUR 28,85 EUR 7.645,25 EUR 28,87 EUR 1.847,68 EUR 28,90 EUR 2.774,40 EUR 28,90 EUR 433,50 EUR 28,91 EUR 260,19 EUR 28,92 EUR 23.078,16 EUR 28,89 EUR 25.625,43 EUR 28,85 EUR 21.002,80 EUR 28,86 EUR 1.847,04 EUR 28,91 EUR 3.353,56 EUR 28,88 EUR 490,96 EUR 28,86 EUR 38.961,00 EUR 28,88 EUR 2.916,88 EUR 28,88 EUR 462,08 EUR 28,88 EUR 21.833,28 EUR 28,86 EUR 22.539,66 EUR 28,88 EUR 2.194,88 EUR 28,88 EUR 23.450,56 EUR 28,88 EUR 2.772,48 EUR 28,92 EUR 462,72 EUR 28,94 EUR 144,70 EUR 28,98 EUR 1.941,66 EUR 29,00 EUR 3.596,00 EUR 28,98 EUR 26.053,02 EUR 28,94 EUR 25.496,14 EUR 28,94 EUR 491,98 EUR 28,93 EUR 896,83 EUR 28,93 EUR 2.864,07 EUR 28,97 EUR 25.088,02 EUR 28,96 EUR 18.360,64 EUR 28,96 EUR 7.848,16 EUR 28,97 EUR 7.532,20 EUR 28,97 EUR 1.187,77 EUR 28,97 EUR 3.708,16 EUR 28,99 EUR 1.188,59 EUR 28,98 EUR 23.821,56 EUR 28,97 EUR 24.218,92 EUR 28,97 EUR 21.437,80 EUR 29,00 EUR 11.426,00 EUR 28,97 EUR 26.073,00 EUR 28,96 EUR 9.151,36 EUR 28,98 EUR 1.159,20 EUR 28,98 EUR 7.216,02 EUR 28,98 EUR 20.720,70 EUR 28,99 EUR 14.176,11 EUR 29,00 EUR 5.191,00 EUR 29,00 EUR 7.279,00 EUR 29,00 EUR 4.727,00 EUR 29,00 EUR 32.480,00 EUR 29,00 EUR 12.934,00 EUR 29,00 EUR 9.773,00 EUR 29,00 EUR 21.779,00 EUR 29,00 EUR 35.090,00 EUR 29,00 EUR 3.712,00 EUR 28,98 EUR 42.194,88 EUR 28,99 EUR 1.014,65 EUR 28,96 EUR 19.432,16 EUR 28,97 EUR 1.506,44 EUR 28,96 EUR 3.446,24 EUR 28,96 EUR 13.727,04 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,92 EUR 1.820.941,84 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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