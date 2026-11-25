|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
25.11.2026 / 11:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|28,68 EUR
|917,76 EUR
|28,68 EUR
|15.802,68 EUR
|28,78 EUR
|230,24 EUR
|28,78 EUR
|230,24 EUR
|28,78 EUR
|6.072,58 EUR
|28,77 EUR
|6.933,57 EUR
|28,77 EUR
|5.207,37 EUR
|28,75 EUR
|9.458,75 EUR
|28,75 EUR
|21.332,50 EUR
|28,68 EUR
|4.474,08 EUR
|28,68 EUR
|5.248,44 EUR
|28,67 EUR
|10.005,83 EUR
|28,69 EUR
|372,97 EUR
|28,68 EUR
|8.862,12 EUR
|28,79 EUR
|230,32 EUR
|28,78 EUR
|5.986,24 EUR
|28,77 EUR
|15.391,95 EUR
|28,77 EUR
|2.733,15 EUR
|28,77 EUR
|517,86 EUR
|28,88 EUR
|2.281,52 EUR
|28,88 EUR
|693,12 EUR
|28,89 EUR
|231,12 EUR
|28,91 EUR
|1.416,59 EUR
|28,89 EUR
|4.333,50 EUR
|28,89 EUR
|7.280,28 EUR
|28,89 EUR
|5.546,88 EUR
|28,88 EUR
|17.154,72 EUR
|28,88 EUR
|17.039,20 EUR
|28,89 EUR
|780,03 EUR
|28,92 EUR
|3.267,96 EUR
|28,92 EUR
|4.135,56 EUR
|28,93 EUR
|21.581,78 EUR
|28,93 EUR
|9.778,34 EUR
|28,94 EUR
|1.186,54 EUR
|28,94 EUR
|434,10 EUR
|28,95 EUR
|4.892,55 EUR
|28,96 EUR
|3.764,80 EUR
|28,96 EUR
|3.793,76 EUR
|28,96 EUR
|781,92 EUR
|28,95 EUR
|289,50 EUR
|28,95 EUR
|550,05 EUR
|28,94 EUR
|14.470,00 EUR
|28,94 EUR
|3.385,98 EUR
|28,93 EUR
|9.431,18 EUR
|28,93 EUR
|5.409,91 EUR
|28,93 EUR
|376,09 EUR
|28,93 EUR
|289,30 EUR
|28,94 EUR
|1.041,84 EUR
|28,94 EUR
|260,46 EUR
|28,91 EUR
|14.830,83 EUR
|28,91 EUR
|36.310,96 EUR
|28,90 EUR
|4.652,90 EUR
|28,90 EUR
|2.832,20 EUR
|28,90 EUR
|1.994,10 EUR
|28,90 EUR
|5.433,20 EUR
|28,90 EUR
|5.606,60 EUR
|28,90 EUR
|7.629,60 EUR
|28,90 EUR
|7.427,30 EUR
|28,86 EUR
|1.327,56 EUR
|28,86 EUR
|1.385,28 EUR
|28,94 EUR
|839,26 EUR
|28,94 EUR
|1.041,84 EUR
|28,95 EUR
|347,40 EUR
|28,95 EUR
|318,45 EUR
|29,00 EUR
|8.961,00 EUR
|28,99 EUR
|7.566,39 EUR
|28,99 EUR
|434,85 EUR
|28,99 EUR
|956,67 EUR
|28,98 EUR
|4.347,00 EUR
|28,98 EUR
|4.375,98 EUR
|28,98 EUR
|1.912,68 EUR
|28,98 EUR
|144,90 EUR
|28,98 EUR
|5.651,10 EUR
|28,98 EUR
|5.796,00 EUR
|28,98 EUR
|434,70 EUR
|28,97 EUR
|4.113,74 EUR
|28,95 EUR
|5.471,55 EUR
|28,95 EUR
|6.079,50 EUR
|28,95 EUR
|4.921,50 EUR
|28,99 EUR
|318,89 EUR
|29,00 EUR
|261,00 EUR
|28,98 EUR
|13.620,60 EUR
|28,98 EUR
|260,82 EUR
|29,00 EUR
|4.205,00 EUR
|29,00 EUR
|2.291,00 EUR
|28,99 EUR
|8.957,91 EUR
|28,97 EUR
|8.951,73 EUR
|28,97 EUR
|8.951,73 EUR
|28,94 EUR
|22.341,68 EUR
|28,94 EUR
|1.765,34 EUR
|28,94 EUR
|463,04 EUR
|28,91 EUR
|3.440,29 EUR
|28,91 EUR
|260,19 EUR
|28,91 EUR
|5.232,71 EUR
|28,90 EUR
|12.022,40 EUR
|28,90 EUR
|9.248,00 EUR
|28,87 EUR
|3.926,32 EUR
|28,86 EUR
|6.118,32 EUR
|28,86 EUR
|3.232,32 EUR
|28,85 EUR
|346,20 EUR
|28,85 EUR
|2.625,35 EUR
|28,85 EUR
|952,05 EUR
|28,85 EUR
|952,05 EUR
|28,85 EUR
|2.913,85 EUR
|28,85 EUR
|4.212,10 EUR
|28,85 EUR
|8.799,25 EUR
|28,89 EUR
|2.831,22 EUR
|28,89 EUR
|3.524,58 EUR
|28,88 EUR
|6.035,92 EUR
|28,90 EUR
|1.676,20 EUR
|28,90 EUR
|2.601,00 EUR
|28,92 EUR
|780,84 EUR
|28,92 EUR
|6.246,72 EUR
|28,91 EUR
|8.933,19 EUR
|28,96 EUR
|2.867,04 EUR
|28,96 EUR
|2.287,84 EUR
|28,97 EUR
|2.404,51 EUR
|28,98 EUR
|3.303,72 EUR
|28,97 EUR
|1.564,38 EUR
|28,97 EUR
|434,55 EUR
|28,97 EUR
|956,01 EUR
|29,00 EUR
|2.291,00 EUR
|28,98 EUR
|8.954,82 EUR
|28,97 EUR
|2.636,27 EUR
|28,97 EUR
|6.315,46 EUR
|28,97 EUR
|8.951,73 EUR
|28,98 EUR
|492,66 EUR
|28,98 EUR
|1.014,30 EUR
|28,99 EUR
|1.304,55 EUR
|28,99 EUR
|1.536,47 EUR
|29,00 EUR
|4.524,00 EUR
|28,98 EUR
|5.535,18 EUR
|28,98 EUR
|376,74 EUR
|28,99 EUR
|405,86 EUR
|28,99 EUR
|1.478,49 EUR
|28,99 EUR
|1.797,38 EUR
|28,96 EUR
|4.836,32 EUR
|28,95 EUR
|6.079,50 EUR
|28,93 EUR
|21.350,34 EUR
|28,93 EUR
|4.368,43 EUR
|28,96 EUR
|8.948,64 EUR
|28,97 EUR
|8.951,73 EUR
|28,98 EUR
|869,40 EUR
|28,98 EUR
|5.245,38 EUR
|28,97 EUR
|376,61 EUR
|28,97 EUR
|869,10 EUR
|28,96 EUR
|5.154,88 EUR
|28,97 EUR
|1.303,65 EUR
|28,97 EUR
|1.129,83 EUR
|28,97 EUR
|405,58 EUR
|28,99 EUR
|695,76 EUR
|28,99 EUR
|2.464,15 EUR
|28,99 EUR
|1.217,58 EUR
|28,99 EUR
|57,98 EUR
|28,99 EUR
|1.275,56 EUR
|28,97 EUR
|6.199,58 EUR
|28,95 EUR
|8.945,55 EUR
|28,95 EUR
|21.770,40 EUR
|28,95 EUR
|18.296,40 EUR
|28,94 EUR
|839,26 EUR
|28,94 EUR
|4.051,60 EUR
|28,95 EUR
|3.705,60 EUR
|28,95 EUR
|376,35 EUR
|28,95 EUR
|1.302,75 EUR
|28,95 EUR
|1.997,55 EUR
|28,93 EUR
|1.591,15 EUR
|28,95 EUR
|8.945,55 EUR
|28,97 EUR
|10.197,44 EUR
|28,96 EUR
|10.193,92 EUR
|28,94 EUR
|8.942,46 EUR
|28,93 EUR
|19.093,80 EUR
|28,92 EUR
|2.718,48 EUR
|28,92 EUR
|2.747,40 EUR
|28,92 EUR
|3.759,60 EUR
|28,92 EUR
|3.759,60 EUR
|28,92 EUR
|4.482,60 EUR
|28,91 EUR
|4.683,42 EUR
|28,91 EUR
|4.509,96 EUR
|28,90 EUR
|953,70 EUR
|28,90 EUR
|3.785,90 EUR
|28,90 EUR
|606,90 EUR
|28,90 EUR
|3.901,50 EUR
|28,88 EUR
|4.736,32 EUR
|28,83 EUR
|8.908,47 EUR
|28,83 EUR
|6.890,37 EUR
|28,83 EUR
|2.018,10 EUR
|28,81 EUR
|20.656,77 EUR
|28,81 EUR
|3.457,20 EUR
|28,81 EUR
|10.832,56 EUR
|28,81 EUR
|518,58 EUR
|28,81 EUR
|518,58 EUR
|28,80 EUR
|4.780,80 EUR
|28,80 EUR
|21.168,00 EUR
|28,80 EUR
|22.636,80 EUR
|28,90 EUR
|8.178,70 EUR
|28,92 EUR
|809,76 EUR
|28,89 EUR
|6.095,79 EUR
|28,88 EUR
|5.140,64 EUR
|28,88 EUR
|6.873,44 EUR
|28,88 EUR
|13.024,88 EUR
|28,88 EUR
|14.844,32 EUR
|28,89 EUR
|115,56 EUR
|28,89 EUR
|10.718,19 EUR
|28,88 EUR
|7.999,76 EUR
|28,88 EUR
|2.830,24 EUR
|28,87 EUR
|10.826,25 EUR
|28,84 EUR
|13.929,72 EUR
|28,83 EUR
|8.908,47 EUR
|28,79 EUR
|7.399,03 EUR
|28,79 EUR
|5.470,10 EUR
|28,78 EUR
|4.259,44 EUR
|28,77 EUR
|5.667,69 EUR
|28,75 EUR
|8.883,75 EUR
|28,74 EUR
|1.408,26 EUR
|28,83 EUR
|6.630,90 EUR
|28,82 EUR
|6.715,06 EUR
|28,79 EUR
|5.901,95 EUR
|28,81 EUR
|8.988,72 EUR
|28,79 EUR
|5.930,74 EUR
|28,90 EUR
|1.473,90 EUR
|28,90 EUR
|1.676,20 EUR
|28,94 EUR
|1.736,40 EUR
|28,94 EUR
|7.206,06 EUR
|28,93 EUR
|8.939,37 EUR
|28,89 EUR
|6.355,80 EUR
|28,89 EUR
|8.927,01 EUR
|28,87 EUR
|8.920,83 EUR
|28,85 EUR
|5.452,65 EUR
|28,85 EUR
|3.663,95 EUR
|28,85 EUR
|4.240,95 EUR
|28,91 EUR
|954,03 EUR
|28,90 EUR
|8.930,10 EUR
|28,89 EUR
|5.864,67 EUR
|28,89 EUR
|3.062,34 EUR
|28,88 EUR
|8.923,92 EUR
|28,88 EUR
|981,92 EUR
|28,86 EUR
|9.696,96 EUR
|28,88 EUR
|1.155,20 EUR
|28,88 EUR
|5.660,48 EUR
|28,86 EUR
|5.396,82 EUR
|28,88 EUR
|6.324,72 EUR
|28,92 EUR
|1.156,80 EUR
|28,92 EUR
|7.577,04 EUR
|28,92 EUR
|231,36 EUR
|28,92 EUR
|1.214,64 EUR
|29,00 EUR
|1.131,00 EUR
|28,98 EUR
|3.419,64 EUR
|28,97 EUR
|18.917,41 EUR
|28,96 EUR
|16.304,48 EUR
|28,94 EUR
|6.077,40 EUR
|28,97 EUR
|3.766,10 EUR
|28,97 EUR
|2.839,06 EUR
|28,96 EUR
|5.849,92 EUR
|28,97 EUR
|231,76 EUR
|28,97 EUR
|144,85 EUR
|28,97 EUR
|1.767,17 EUR
|28,99 EUR
|869,70 EUR
|28,99 EUR
|5.711,03 EUR
|28,99 EUR
|2.290,21 EUR
|28,99 EUR
|115,96 EUR
|28,99 EUR
|3.449,81 EUR
|29,00 EUR
|2.291,00 EUR
|28,98 EUR
|6.346,62 EUR
|28,97 EUR
|5.417,39 EUR
|28,97 EUR
|5.938,85 EUR
|29,00 EUR
|870,00 EUR
|28,97 EUR
|5.996,79 EUR
|28,98 EUR
|376,74 EUR
|28,98 EUR
|376,74 EUR
|28,98 EUR
|260,82 EUR
|28,99 EUR
|1.188,59 EUR
|28,99 EUR
|8.957,91 EUR
|28,98 EUR
|3.216,78 EUR
|28,98 EUR
|405,72 EUR
|28,98 EUR
|782,46 EUR
|28,98 EUR
|4.231,08 EUR
|28,97 EUR
|2.839,06 EUR
|28,97 EUR
|2.230,69 EUR
|28,97 EUR
|2.491,42 EUR
|28,98 EUR
|10.780,56 EUR
|28,99 EUR
|8.754,98 EUR
|28,99 EUR
|2.319,20 EUR
|28,99 EUR
|260,91 EUR
|29,00 EUR
|13.514,00 EUR
|28,95 EUR
|12.043,20 EUR
|28,94 EUR
|7.871,68 EUR
|28,94 EUR
|28,94 EUR
|28,94 EUR
|4.196,30 EUR
|28,96 EUR
|4.981,12 EUR
|28,97 EUR
|115,88 EUR
|28,97 EUR
|1.940,99 EUR
|28,97 EUR
|6.228,55 EUR
|28,95 EUR
|12.072,15 EUR
|28,96 EUR
|666,08 EUR
|28,96 EUR
|984,64 EUR
|28,94 EUR
|86,82 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|28,90 EUR
|1.512.072,07 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL)
|MIC:
|CEUX
25.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News