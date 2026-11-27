|
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.11.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
|Name und Rechtsform:
|Aktieselskabet af 1.2.2017
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|
|Vorname:
|Anders Holch
|Nachname(n):
|Povlsen
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZAL1111
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|29,13 EUR
|29,13 EUR
|29,13 EUR
|2.767,35 EUR
|29,13 EUR
|6.175,56 EUR
|29,13 EUR
|2.767,35 EUR
|29,13 EUR
|6.029,91 EUR
|29,14 EUR
|29,14 EUR
|29,14 EUR
|2.360,34 EUR
|29,14 EUR
|4.225,30 EUR
|29,15 EUR
|291,50 EUR
|29,15 EUR
|4.868,05 EUR
|29,15 EUR
|13.175,80 EUR
|29,15 EUR
|8.803,30 EUR
|29,15 EUR
|5.159,55 EUR
|29,15 EUR
|5.975,75 EUR
|29,15 EUR
|2.944,15 EUR
|29,15 EUR
|3.906,10 EUR
|29,25 EUR
|3.246,75 EUR
|29,25 EUR
|2.193,75 EUR
|29,24 EUR
|1.140,36 EUR
|29,27 EUR
|4.741,74 EUR
|29,28 EUR
|2.108,16 EUR
|29,26 EUR
|58,52 EUR
|29,30 EUR
|908,30 EUR
|29,30 EUR
|908,30 EUR
|29,27 EUR
|585,40 EUR
|29,27 EUR
|2.634,30 EUR
|29,27 EUR
|175,62 EUR
|29,30 EUR
|380,90 EUR
|29,28 EUR
|9.047,52 EUR
|29,27 EUR
|1.082,99 EUR
|29,27 EUR
|1.141,53 EUR
|29,28 EUR
|2.342,40 EUR
|29,29 EUR
|263,61 EUR
|29,25 EUR
|1.053,00 EUR
|29,25 EUR
|1.140,75 EUR
|29,26 EUR
|3.394,16 EUR
|29,29 EUR
|2.577,52 EUR
|29,29 EUR
|2.929,00 EUR
|29,28 EUR
|966,24 EUR
|29,30 EUR
|966,90 EUR
|29,30 EUR
|234,40 EUR
|29,30 EUR
|527,40 EUR
|29,30 EUR
|1.054,80 EUR
|29,27 EUR
|204,89 EUR
|29,27 EUR
|1.024,45 EUR
|29,27 EUR
|29,27 EUR
|29,27 EUR
|321,97 EUR
|29,27 EUR
|117,08 EUR
|29,26 EUR
|1.053,36 EUR
|29,26 EUR
|1.141,14 EUR
|29,25 EUR
|1.111,50 EUR
|29,25 EUR
|1.082,25 EUR
|29,26 EUR
|497,42 EUR
|29,26 EUR
|1.755,60 EUR
|29,24 EUR
|3.333,36 EUR
|29,23 EUR
|1.052,28 EUR
|29,25 EUR
|5.323,50 EUR
|29,23 EUR
|1.052,28 EUR
|29,23 EUR
|1.403,04 EUR
|29,22 EUR
|1.607,10 EUR
|29,23 EUR
|1.315,35 EUR
|29,25 EUR
|4.826,25 EUR
|29,24 EUR
|263,16 EUR
|29,24 EUR
|614,04 EUR
|29,24 EUR
|350,88 EUR
|29,24 EUR
|526,32 EUR
|29,24 EUR
|438,60 EUR
|29,24 EUR
|204,68 EUR
|29,26 EUR
|204,82 EUR
|29,26 EUR
|6.642,02 EUR
|29,29 EUR
|2.489,65 EUR
|29,28 EUR
|673,44 EUR
|29,28 EUR
|3.396,48 EUR
|29,26 EUR
|1.375,22 EUR
|29,24 EUR
|3.713,48 EUR
|29,23 EUR
|496,91 EUR
|29,23 EUR
|350,76 EUR
|29,23 EUR
|3.215,30 EUR
|29,22 EUR
|1.373,34 EUR
|29,21 EUR
|1.372,87 EUR
|29,20 EUR
|2.044,00 EUR
|29,20 EUR
|2.511,20 EUR
|29,20 EUR
|496,40 EUR
|29,20 EUR
|29,20 EUR
|29,20 EUR
|3.036,80 EUR
|29,20 EUR
|1.664,40 EUR
|29,20 EUR
|29,20 EUR
|29,20 EUR
|2.277,60 EUR
|29,20 EUR
|1.752,00 EUR
|29,20 EUR
|3.066,00 EUR
|29,20 EUR
|4.409,20 EUR
|29,20 EUR
|554,80 EUR
|29,20 EUR
|934,40 EUR
|29,20 EUR
|408,80 EUR
|29,21 EUR
|2.453,64 EUR
|29,19 EUR
|4.057,41 EUR
|29,19 EUR
|1.488,69 EUR
|29,20 EUR
|29,20 EUR
|29,20 EUR
|1.372,40 EUR
|29,20 EUR
|2.511,20 EUR
|29,20 EUR
|2.715,60 EUR
|29,20 EUR
|1.255,60 EUR
|29,20 EUR
|1.606,00 EUR
|29,19 EUR
|2.510,34 EUR
|29,19 EUR
|2.714,67 EUR
|29,19 EUR
|2.276,82 EUR
|29,20 EUR
|2.511,20 EUR
|29,20 EUR
|2.073,20 EUR
|29,20 EUR
|2.511,20 EUR
|29,20 EUR
|2.511,20 EUR
|29,20 EUR
|2.511,20 EUR
|29,20 EUR
|2.511,20 EUR
|29,20 EUR
|87,60 EUR
|29,20 EUR
|12.380,80 EUR
|29,20 EUR
|7.183,20 EUR
|29,20 EUR
|467,20 EUR
|29,20 EUR
|9.285,60 EUR
|29,20 EUR
|2.774,00 EUR
|29,20 EUR
|1.226,40 EUR
|29,21 EUR
|1.635,76 EUR
|29,21 EUR
|701,04 EUR
|29,21 EUR
|3.417,57 EUR
|29,21 EUR
|5.345,43 EUR
|29,21 EUR
|2.891,79 EUR
|29,21 EUR
|1.781,81 EUR
|29,20 EUR
|2.365,20 EUR
|29,20 EUR
|3.912,80 EUR
|29,20 EUR
|1.898,00 EUR
|29,20 EUR
|554,80 EUR
|29,20 EUR
|262,80 EUR
|29,20 EUR
|1.343,20 EUR
|29,20 EUR
|467,20 EUR
|29,20 EUR
|233,60 EUR
|29,22 EUR
|2.162,28 EUR
|29,22 EUR
|321,42 EUR
|29,22 EUR
|7.451,10 EUR
|29,21 EUR
|6.367,78 EUR
|29,20 EUR
|2.277,60 EUR
|29,19 EUR
|7.852,11 EUR
|29,18 EUR
|3.268,16 EUR
|29,20 EUR
|2.978,40 EUR
|29,20 EUR
|1.284,80 EUR
|29,20 EUR
|3.766,80 EUR
|29,24 EUR
|7.251,52 EUR
|29,27 EUR
|380,51 EUR
|29,26 EUR
|2.282,28 EUR
|29,23 EUR
|1.139,97 EUR
|29,23 EUR
|3.887,59 EUR
|29,21 EUR
|2.278,38 EUR
|29,20 EUR
|2.277,60 EUR
|29,20 EUR
|554,80 EUR
|29,20 EUR
|876,00 EUR
|29,20 EUR
|1.635,20 EUR
|29,23 EUR
|5.670,62 EUR
|29,24 EUR
|2.280,72 EUR
|29,24 EUR
|3.187,16 EUR
|29,23 EUR
|2.279,94 EUR
|29,23 EUR
|2.279,94 EUR
|29,22 EUR
|2.659,02 EUR
|29,24 EUR
|2.280,72 EUR
|29,23 EUR
|2.279,94 EUR
|29,22 EUR
|1.694,76 EUR
|29,30 EUR
|29,30 EUR
|29,30 EUR
|2.256,10 EUR
|29,30 EUR
|11.485,60 EUR
|29,30 EUR
|5.361,90 EUR
|29,28 EUR
|2.283,84 EUR
|29,28 EUR
|2.283,84 EUR
|29,27 EUR
|2.283,06 EUR
|29,28 EUR
|732,00 EUR
|29,28 EUR
|1.171,20 EUR
|29,27 EUR
|146,35 EUR
|29,27 EUR
|8.400,49 EUR
|29,26 EUR
|2.282,28 EUR
|29,26 EUR
|1.609,30 EUR
|29,25 EUR
|2.281,50 EUR
|29,25 EUR
|2.281,50 EUR
|29,21 EUR
|3.242,31 EUR
|29,20 EUR
|4.263,20 EUR
|29,17 EUR
|2.391,94 EUR
|29,16 EUR
|2.507,76 EUR
|29,13 EUR
|2.272,14 EUR
|29,13 EUR
|2.272,14 EUR
|29,19 EUR
|3.181,71 EUR
|29,17 EUR
|2.596,13 EUR
|29,17 EUR
|2.275,26 EUR
|29,13 EUR
|2.796,48 EUR
|29,06 EUR
|3.923,10 EUR
|29,08 EUR
|2.268,24 EUR
|29,04 EUR
|2.265,12 EUR
|29,04 EUR
|1.277,76 EUR
|29,04 EUR
|3.571,92 EUR
|29,02 EUR
|5.194,58 EUR
|29,07 EUR
|9.418,68 EUR
|29,05 EUR
|2.265,90 EUR
|29,05 EUR
|6.884,85 EUR
|29,05 EUR
|8.308,30 EUR
|29,02 EUR
|2.350,62 EUR
|28,96 EUR
|3.764,80 EUR
|28,92 EUR
|3.788,52 EUR
|28,91 EUR
|3.237,92 EUR
|28,96 EUR
|5.183,84 EUR
|28,95 EUR
|2.258,10 EUR
|28,94 EUR
|2.257,32 EUR
|28,94 EUR
|86,82 EUR
|28,94 EUR
|2.170,50 EUR
|28,93 EUR
|8.939,37 EUR
|28,92 EUR
|3.701,76 EUR
|28,92 EUR
|4.280,16 EUR
|28,92 EUR
|8.936,28 EUR
|28,91 EUR
|2.254,98 EUR
|28,91 EUR
|3.902,85 EUR
|28,88 EUR
|5.631,60 EUR
|28,89 EUR
|3.582,36 EUR
|28,91 EUR
|4.856,88 EUR
|28,95 EUR
|4.574,10 EUR
|28,95 EUR
|4.805,70 EUR
|28,95 EUR
|2.287,05 EUR
|28,95 EUR
|57,90 EUR
|28,95 EUR
|57,90 EUR
|28,95 EUR
|3.531,90 EUR
|28,95 EUR
|57,90 EUR
|28,95 EUR
|318,45 EUR
|28,95 EUR
|4.400,40 EUR
|28,94 EUR
|1.244,42 EUR
|28,94 EUR
|1.157,60 EUR
|28,94 EUR
|3.675,38 EUR
|28,94 EUR
|1.012,90 EUR
|28,95 EUR
|1.244,85 EUR
|28,95 EUR
|1.505,40 EUR
|28,95 EUR
|4.168,80 EUR
|28,95 EUR
|5.963,70 EUR
|28,95 EUR
|4.834,65 EUR
|28,95 EUR
|434,25 EUR
|28,95 EUR
|57,90 EUR
|28,95 EUR
|57,90 EUR
|28,95 EUR
|5.297,85 EUR
|28,95 EUR
|86,85 EUR
|28,95 EUR
|318,45 EUR
|28,95 EUR
|57,90 EUR
|28,95 EUR
|2.026,50 EUR
|28,94 EUR
|3.820,08 EUR
|28,95 EUR
|318,45 EUR
|28,95 EUR
|202,65 EUR
|28,95 EUR
|2.026,50 EUR
|28,95 EUR
|2.171,25 EUR
|28,94 EUR
|1.128,66 EUR
|28,94 EUR
|4.775,10 EUR
|28,95 EUR
|4.400,40 EUR
|28,95 EUR
|2.258,10 EUR
|28,95 EUR
|7.237,50 EUR
|28,95 EUR
|3.850,35 EUR
|28,95 EUR
|1.765,95 EUR
|29,07 EUR
|2.209,32 EUR
|29,07 EUR
|494,19 EUR
|29,06 EUR
|958,98 EUR
|29,06 EUR
|1.656,42 EUR
|29,08 EUR
|9.363,76 EUR
|29,10 EUR
|2.095,20 EUR
|29,10 EUR
|174,60 EUR
|29,09 EUR
|11.490,55 EUR
|29,07 EUR
|58,14 EUR
|29,07 EUR
|3.924,45 EUR
|29,07 EUR
|3.197,70 EUR
|29,14 EUR
|3.321,96 EUR
|29,21 EUR
|2.512,06 EUR
|29,18 EUR
|2.830,46 EUR
|29,20 EUR
|934,40 EUR
|29,20 EUR
|992,80 EUR
|29,20 EUR
|9.723,60 EUR
|29,18 EUR
|2.888,82 EUR
|29,18 EUR
|379,34 EUR
|29,18 EUR
|5.748,46 EUR
|29,16 EUR
|3.149,28 EUR
|29,15 EUR
|2.332,00 EUR
|29,15 EUR
|29,15 EUR
|29,19 EUR
|6.655,32 EUR
|29,25 EUR
|380,25 EUR
|29,29 EUR
|5.360,07 EUR
|29,27 EUR
|2.927,00 EUR
|29,25 EUR
|2.281,50 EUR
|29,20 EUR
|2.277,60 EUR
|29,20 EUR
|3.942,00 EUR
|29,19 EUR
|3.561,18 EUR
|29,22 EUR
|8.006,28 EUR
|29,20 EUR
|3.328,80 EUR
|29,15 EUR
|3.119,05 EUR
|29,22 EUR
|3.418,74 EUR
|29,22 EUR
|7.421,88 EUR
|29,21 EUR
|6.659,88 EUR
|29,21 EUR
|5.725,16 EUR
|29,20 EUR
|4.584,40 EUR
|29,19 EUR
|2.276,82 EUR
|29,19 EUR
|5.925,57 EUR
|29,17 EUR
|641,74 EUR
|29,17 EUR
|1.633,52 EUR
|29,16 EUR
|262,44 EUR
|29,16 EUR
|2.012,04 EUR
|29,18 EUR
|5.777,64 EUR
|29,18 EUR
|116,72 EUR
|29,18 EUR
|5.106,50 EUR
|29,19 EUR
|5.108,25 EUR
|29,19 EUR
|1.430,31 EUR
|29,19 EUR
|3.619,56 EUR
|29,20 EUR
|759,20 EUR
|29,20 EUR
|2.628,00 EUR
|29,24 EUR
|29,24 EUR
|29,27 EUR
|6.497,94 EUR
|29,27 EUR
|351,24 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|29,15 EUR
|841.957,88 EUR
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE – DXE ORDER BOOKS (NL)
|MIC:
|CEUX
27.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News