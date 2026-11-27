

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.11.2026 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,13 EUR 7.515,54 EUR 29,13 EUR 27.149,16 EUR 29,14 EUR 4.079,60 EUR 29,14 EUR 1.223,88 EUR 29,14 EUR 349,68 EUR 29,14 EUR 116,56 EUR 29,15 EUR 17.227,65 EUR 29,15 EUR 12.680,25 EUR 29,15 EUR 5.188,70 EUR 29,27 EUR 2.722,11 EUR 29,29 EUR 2.723,97 EUR 29,29 EUR 2.987,58 EUR 29,27 EUR 3.834,37 EUR 29,27 EUR 4.127,07 EUR 29,26 EUR 11.499,18 EUR 29,27 EUR 3.278,24 EUR 29,30 EUR 1.172,00 EUR 29,30 EUR 1.406,40 EUR 29,30 EUR 615,30 EUR 29,28 EUR 146,40 EUR 29,28 EUR 380,64 EUR 29,29 EUR 2.870,42 EUR 29,29 EUR 234,32 EUR 29,29 EUR 175,74 EUR 29,30 EUR 1.318,50 EUR 29,25 EUR 292,50 EUR 29,26 EUR 2.896,74 EUR 29,28 EUR 497,76 EUR 29,28 EUR 3.425,76 EUR 29,20 EUR 5.577,20 EUR 29,20 EUR 1.664,40 EUR 29,20 EUR 262,80 EUR 29,20 EUR 4.146,40 EUR 29,20 EUR 671,60 EUR 29,20 EUR 671,60 EUR 29,20 EUR 13.490,40 EUR 29,20 EUR 3.299,60 EUR 29,20 EUR 700,80 EUR 29,20 EUR 1.284,80 EUR 29,20 EUR 525,60 EUR 29,19 EUR 1.926,54 EUR 29,20 EUR 2.365,20 EUR 29,20 EUR 6.570,00 EUR 29,20 EUR 9.723,60 EUR 29,20 EUR 8.000,80 EUR 29,20 EUR 1.606,00 EUR 29,20 EUR 3.737,60 EUR 29,20 EUR 1.109,60 EUR 29,20 EUR 2.452,80 EUR 29,20 EUR 2.452,80 EUR 29,20 EUR 350,40 EUR 29,20 EUR 2.014,80 EUR 29,20 EUR 5.168,40 EUR 29,19 EUR 10.917,06 EUR 29,19 EUR 5.692,05 EUR 29,20 EUR 48.034,00 EUR 29,20 EUR 10.628,80 EUR 29,20 EUR 26.659,60 EUR 29,20 EUR 4.555,20 EUR 29,20 EUR 10.745,60 EUR 29,20 EUR 11.855,20 EUR 29,20 EUR 5.606,40 EUR 29,20 EUR 525,60 EUR 29,21 EUR 9.259,57 EUR 29,20 EUR 175,20 EUR 29,20 EUR 408,80 EUR 29,19 EUR 817,32 EUR 29,19 EUR 58,38 EUR 29,19 EUR 29,19 EUR 29,19 EUR 934,08 EUR 29,19 EUR 116,76 EUR 29,19 EUR 58,38 EUR 29,19 EUR 29,19 EUR 29,19 EUR 116,76 EUR 29,19 EUR 1.284,36 EUR 29,19 EUR 145,95 EUR 29,19 EUR 58,38 EUR 29,19 EUR 29,19 EUR 29,22 EUR 5.522,58 EUR 29,21 EUR 11.596,37 EUR 29,22 EUR 6.486,84 EUR 29,19 EUR 7.647,78 EUR 29,20 EUR 12.789,60 EUR 29,20 EUR 8.584,80 EUR 29,27 EUR 2.253,79 EUR 29,20 EUR 5.256,00 EUR 29,20 EUR 2.890,80 EUR 29,20 EUR 2.598,80 EUR 29,20 EUR 292,00 EUR 29,20 EUR 10.541,20 EUR 29,20 EUR 26.367,60 EUR 29,20 EUR 7.066,40 EUR 29,20 EUR 4.788,80 EUR 29,07 EUR 4.331,43 EUR 28,94 EUR 1.910,04 EUR 28,88 EUR 1.848,32 EUR 28,88 EUR 6.180,32 EUR 28,88 EUR 433,20 EUR 28,90 EUR 9.537,00 EUR 28,90 EUR 6.126,80 EUR 28,90 EUR 6.126,80 EUR 28,90 EUR 4.566,20 EUR 28,91 EUR 35.096,74 EUR 28,91 EUR 3.960,67 EUR 28,91 EUR 11.621,82 EUR 28,91 EUR 5.753,09 EUR 28,91 EUR 28,91 EUR 28,92 EUR 12.435,60 EUR 28,92 EUR 6.854,04 EUR 28,93 EUR 7.290,36 EUR 28,93 EUR 5.786,00 EUR 28,94 EUR 4.832,98 EUR 28,94 EUR 12.965,12 EUR 28,94 EUR 10.563,10 EUR 28,93 EUR 12.960,64 EUR 28,94 EUR 21.444,54 EUR 28,94 EUR 10.447,34 EUR 28,94 EUR 3.791,14 EUR 28,94 EUR 9.723,84 EUR 28,94 EUR 1.910,04 EUR 28,95 EUR 22.262,55 EUR 28,95 EUR 13.693,35 EUR 28,94 EUR 8.884,58 EUR 28,95 EUR 7.845,45 EUR 28,95 EUR 2.779,20 EUR 28,95 EUR 22.783,65 EUR 28,95 EUR 2.779,20 EUR 28,95 EUR 1.042,20 EUR 28,95 EUR 2.981,85 EUR 28,95 EUR 2.026,50 EUR 28,95 EUR 6.687,45 EUR 28,95 EUR 5.355,75 EUR 28,95 EUR 14.967,15 EUR 28,95 EUR 9.177,15 EUR 28,95 EUR 24.289,05 EUR 28,95 EUR 2.692,35 EUR 28,94 EUR 1.910,04 EUR 28,94 EUR 4.688,28 EUR 28,94 EUR 6.251,04 EUR 28,95 EUR 1.013,25 EUR 28,95 EUR 4.458,30 EUR 28,94 EUR 434,10 EUR 28,95 EUR 11.608,95 EUR 28,94 EUR 1.910,04 EUR 28,95 EUR 9.698,25 EUR 28,94 EUR 5.788,00 EUR 28,95 EUR 984,30 EUR 28,95 EUR 11.608,95 EUR 28,94 EUR 1.910,04 EUR 28,95 EUR 8.366,55 EUR 28,95 EUR 28,95 EUR 28,95 EUR 9.843,00 EUR 28,95 EUR 3.097,65 EUR 28,95 EUR 6.774,30 EUR 28,94 EUR 3.501,74 EUR 28,95 EUR 1.881,75 EUR 28,94 EUR 5.788,00 EUR 28,95 EUR 3.908,25 EUR 28,95 EUR 2.344,95 EUR 28,95 EUR 10.624,65 EUR 28,95 EUR 14.446,05 EUR 28,95 EUR 14.446,05 EUR 28,94 EUR 1.910,04 EUR 28,95 EUR 8.685,00 EUR 28,95 EUR 10.595,70 EUR 28,95 EUR 5.761,05 EUR 28,95 EUR 3.502,95 EUR 28,95 EUR 12.390,60 EUR 28,95 EUR 12.101,10 EUR 28,95 EUR 1.910,70 EUR 28,95 EUR 8.771,85 EUR 28,95 EUR 10.045,65 EUR 28,95 EUR 1.910,70 EUR 28,95 EUR 1.331,70 EUR 28,95 EUR 1.215,90 EUR 28,94 EUR 11.749,64 EUR 28,94 EUR 144,70 EUR 28,94 EUR 2.517,78 EUR 28,95 EUR 839,55 EUR 29,21 EUR 2.073,91 EUR 29,20 EUR 7.884,00 EUR 29,25 EUR 13.425,75 EUR 29,29 EUR 21.118,09 EUR 29,22 EUR 409,08 EUR 29,18 EUR 4.493,72 EUR 29,19 EUR 12.376,56 EUR 29,17 EUR 2.917,00 EUR 29,17 EUR 30.832,69 EUR 29,17 EUR 11.405,47 EUR 29,19 EUR 31.583,58 EUR 29,19 EUR 10.917,06 EUR 29,20 EUR 16.089,20 EUR 29,20 EUR 4.818,00 EUR 29,20 EUR 2.102,40 EUR 29,19 EUR 3.531,99 EUR 29,19 EUR 9.807,84 EUR 29,19 EUR 7.735,35 EUR 29,20 EUR 25.112,00 EUR 29,20 EUR 7.533,60 EUR 29,20 EUR 6.978,80 EUR 29,20 EUR 2.423,60 EUR 29,20 EUR 3.737,60 EUR 29,20 EUR 6.102,80 EUR 29,20 EUR 5.986,00 EUR 29,20 EUR 3.241,20 EUR 29,20 EUR 963,60 EUR 29,20 EUR 5.927,60 EUR 29,24 EUR 9.093,64 EUR 29,25 EUR 5.850,00 EUR 29,26 EUR 28.908,88 EUR 29,26 EUR 8.660,96 EUR 29,26 EUR 2.604,14 EUR 29,26 EUR 2.808,96 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,09 EUR 1.396.262,76 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA - REGULIERTER MARKT MIC: XETA

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

27.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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