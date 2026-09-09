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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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09.09.2026 18:15:43

EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Acquisition of 3225 shares through the exercise of virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2021




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

09.09.2026 / 18:15 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Astrid
Last name(s): Arndt

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction
Acquisition of 3225 shares through the exercise of virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2021
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
23.58 EUR 76,045.50 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
23.58 EUR 76,045.50 EUR

e) Date of the transaction
07/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


09.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Germany
Internet: https://corporate.zalando.de
LEI Code: 529900YRFFGH5AXU4S86



 
End of News EQS News Service




106972  09.09.2026 CET/CEST





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