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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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20.03.2026 15:59:08

EQS-DD: Zalando SE: Robert Gentz, Acquisition of 5838 shares as Investment Shares under the Zalando Growth Incentive 2024




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

20.03.2026 / 15:57 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Robert
Last name(s): Gentz

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Zalando SE

b) LEI
529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000ZAL1111

b) Nature of the transaction
Acquisition of 5838 shares as Investment Shares under the Zalando Growth Incentive 2024
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
23.859663 EUR 139,292.7126 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
23.859663 EUR 139,292.7126 EUR

e) Date of the transaction
18/03/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


20.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Germany
Internet: https://corporate.zalando.de



 
End of News EQS News Service




103848  20.03.2026 CET/CEST





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