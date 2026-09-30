EQS-DD: ZEAL Network SE: Andrea Behrendt, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



30.09.2026 / 14:10 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Andrea Last name(s): Behrendt

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

ZEAL Network SE

b) LEI

391200EIRBXU4TUMMQ46

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZEAL241

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 43.2000 EUR 561.60 EUR 42.9000 EUR 13,341.90 EUR 42.8000 EUR 7,618.40 EUR 42.7000 EUR 10,119.90 EUR 42.6000 EUR 2,044.80 EUR 43.0000 EUR 1,462.00 EUR 42.6000 EUR 1,235.40 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 42.8047 EUR 36,384.0000 EUR

e) Date of the transaction

25/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

30.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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