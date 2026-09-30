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WKN DE: ZEAL24 / ISIN: DE000ZEAL241

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30.09.2026 14:10:48

EQS-DD: ZEAL Network SE: Dr. Stefan Tweraser, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

30.09.2026 / 14:10 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Stefan
Last name(s): Tweraser

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
ZEAL Network SE

b) LEI
391200EIRBXU4TUMMQ46 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000ZEAL241

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
41.7000 EUR 4,336.80 EUR
41.8000 EUR 13,208.80 EUR
41.9000 EUR 8,212.40 EUR
42.1000 EUR 11,282.80 EUR
42.8000 EUR 13,952.80 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
42.1435 EUR 50,993.6000 EUR

e) Date of the transaction
24/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


30.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Germany
Internet: www.zealnetwork.de
LEI Code: 391200EIRBXU4TUMMQ46



 
End of News EQS News Service




107310  30.09.2026 CET/CEST





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