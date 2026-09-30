EQS-DD: ZEAL Network SE: Dr. Stefan Tweraser, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



30.09.2026 / 14:10 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: Dr. First name: Stefan Last name(s): Tweraser

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

ZEAL Network SE

b) LEI

391200EIRBXU4TUMMQ46

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000ZEAL241

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 41.7000 EUR 4,336.80 EUR 41.8000 EUR 13,208.80 EUR 41.9000 EUR 8,212.40 EUR 42.1000 EUR 11,282.80 EUR 42.8000 EUR 13,952.80 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 42.1435 EUR 50,993.6000 EUR

e) Date of the transaction

24/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

30.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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