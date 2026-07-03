AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|
03.07.2026 17:48:53
EQS-HV: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividendenbekanntmachung
|
EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Wien, FN 99489 h
ISIN AT000AGRANA3
Dividendenbekanntmachung
Die 39. ordentliche Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft vom 3. Juli 2026 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026 folgende Dividende auszuschütten:
Auf 62.488.976 Stück dividendenberechtigte Stammaktien eine Dividende von 0,35 € je Stammaktie (nennbetragslose Stückaktie), somit insgesamt 21.871.142 €.
Die Aktien der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft werden ab Mittwoch, 8. Juli 2026, ex Dividende 2025|26 gehandelt. Der Nachweisstichtag für die Dividende („Record Date“) ist Donnerstag, 9. Juli 2026. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab Montag, 13. Juli 2026, abzüglich 27,5% Kapitalertragsteuer (KESt) durch Gutschrift der depotführenden Kreditinstitute. Als Hauptzahlstelle fungiert die Raiffeisen Bank International AG, Wien.
Wien, im Juli 2026
Der Vorstand
03.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43-1-21137-0
|Fax:
|+43-1-21137-12926
|E-Mail:
|investor.relations@agrana.com
|Internet:
|www.agrana.com
|ISIN:
|AT000AGRANA3
|WKN:
|A2NB37
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2359274 03.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGRANA
|
03.07.26
|EQS-HV: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividendenbekanntmachung (EQS Group)
|
03.07.26
|EQS-AGM: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividend Announcement (EQS Group)
|
03.07.26
|EQS-News: AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,35 € (EQS Group)
|
03.07.26
|EQS-News: AGRANA Annual General Meeting votes for a dividend of €0.35 (EQS Group)
|
01.07.26
|AGRANA-Aktie legt zu: EBIT im 1. Quartal 2026 gesteigert - Umsatz zurückgegangen (APA)
|
01.07.26
|EQS-News: AGRANA Preliminary results for the first quarter 2026|27 (EQS Group)
|
01.07.26
|EQS-News: AGRANA: Erste Ergebnisse zum Q1 2026|27 (EQS Group)
|
26.06.26