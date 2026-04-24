Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
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24.04.2026 16:26:53
EQS-HV: Bajaj Mobility AG: Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung am 24.04.2026
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EQS-News: Bajaj Mobility AG
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung der Bajaj Mobility AG am 24. April 2026
Tagesordnungspunkt 3a:
Beschlussfassung über die Entlastung von Dipl.-Ing. Stefan Pierer als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 806.573 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 2,39 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 806.573
JA
NEIN ENTHALTUNG
83.171 Stimmen.
947.149 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 3b:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Gottfried Neumeister als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345
JA NEIN
ENTHALTUNG
82.486 Stimmen.
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 3c:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Petra Preining als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345
JA NEIN
ENTHALTUNG
82.486 Stimmen.
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 3d:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Verena Schneglberger-Grossmann als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.753.345 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 5,19 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.753.345
NEIN ENTHALTUNG
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4a:
Beschlussfassung über die Entlastung von Josef Blazicek als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552
JA NEIN
ENTHALTUNG
82.501 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4b:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Friedrich Roithner als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.061.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,11 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.061.552
JA NEIN
ENTHALTUNG
82.501 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4c:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Michaela Friepeß als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552
JA NEIN
ENTHALTUNG
83.955 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4d:
Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Ernst Chalupsky als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.124.321 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,30 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.124.321
JA NEIN
ENTHALTUNG
82.496 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4e:
Beschlussfassung über die Entlastung von Rajiv Bajaj als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552
JA 26.052.066 Stimmen.
NEIN ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt 4f:
945.399 Stimmen.
Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Iris Filzwieser als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.134.552 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.134.552
JA NEIN
ENTHALTUNG
82.486 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4g:
Beschlussfassung über die Entlastung von Srinivasan Ravikumar als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.133.907 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 77,33 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.133.907
JA NEIN
ENTHALTUNG
82.486 Stimmen.
945.399 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4h:
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Stephan Zöchling als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.529 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.529
JA NEIN
ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt 4i:
82.496 Stimmen.
777 Stimmen.
Beschlussfassung über die Entlastung von Dinesh Thapar als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897
JA NEIN
ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt 4j:
138.365 Stimmen.
377 Stimmen.
Beschlussfassung über die Entlastung von Pradeep Shrivastava als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897
JA 26.940.532 Stimmen.
NEIN ENTHALTUNG
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4k:
Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Wulf Gordian Hauser als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897
JA NEIN
ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt 4l:
82.486 Stimmen.
377 Stimmen.
Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Ewald Oberhammer als Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.068.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,09 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.068.097
JA NEIN
ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt 5:
138.365 Stimmen.
377 Stimmen.
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274
JA
NEIN ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt 6:
0 Stimmen.
0 Stimmen.
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.697 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.697
JA
NEIN ENTHALTUNG
Tagesordnungspunkt 7:
380.039 Stimmen.
577 Stimmen.
Beschlussfassung über die Vergütungspolitik.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.797 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.797
JA NEIN
ENTHALTUNG
383.298 Stimmen.
477 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 8a:
Beschlussfassung über die Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf fünf. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897
JA
NEIN ENTHALTUNG
200.646 Stimmen.
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 8b:
Wahl von Srinivasan Ravikumar in den Aufsichtsrat
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.078.897 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.078.897
JA NEIN
ENTHALTUNG
384.398 Stimmen.
377 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 8c:
Wahl von Mag. Ewald Oberhammer in den Aufsichtsrat
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.068.097 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,09 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.068.097
JA NEIN
ENTHALTUNG
284.591 Stimmen.
11.177 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 9a:
Wahl der MOORE CENTURION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274
JA NEIN
ENTHALTUNG
0 Stimmen.
0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 9b:
Wahl der KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 27.079.274 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 27.079.274
JA NEIN
ENTHALTUNG
0 Stimmen.
0 Stimmen.
24.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bajaj Mobility AG
|Stallhofnerstraße 3
|5230 Mattighofen
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 7742-6000
|Fax:
|+43 (0)7742-6000300
|E-Mail:
|ir@bajajmobility.com
|Internet:
|www.bajajmobility.com
|ISIN:
|AT0000KTMI02
|WKN:
|A2JKHY
|Börsen:
|SIX, Wiener Börse
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2314862 24.04.2026 CET/CEST
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