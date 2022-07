EQS-HV: Frauenthal Holding AG: Ergebnisse zur Hauptversammlung

EQS-News: Frauenthal Holding AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Frauenthal Holding AG: Ergebnisse zur Hauptversammlung



01.07.2022 / 09:00

Abstimmungsergebnisse zur 33. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 30. Juni 2022 Tagesordnungspunkt 2ii: Beschlussfassung der Aktionärin Staller Investments GmbH über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.430.324 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,75 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.430.324 JA 314.093 Stimmen. NEIN 7.116.231 Stimmen. ENTHALTUNG 138.132 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 2i: Beschlussfassung des Vorstands und des Aufsichtsrats über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.568.456 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,22 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.568.456 JA 7.219.485 Stimmen. NEIN 348.971 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3a: Beschlussfassung über die Entlastung von Dr. Hannes Winkler als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.639.540 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 17,38 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.639.540 JA 1.639.140 Stimmen. NEIN 400 Stimmen. ENTHALTUNG 6.000 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3b: Beschlussfassung über die Entlastung von Dipl. Ing. Michael Ostermann als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.562.456 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,15 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.562.456 JA 7.562.056 Stimmen. NEIN 400 Stimmen. ENTHALTUNG 6.000 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3c: Beschlussfassung über die Entlastung von Mag. Erika Hochrieser als Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.562.456 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,15 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.562.456 JA 7.562.056 Stimmen. NEIN 400 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.486.641 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 79,35 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.486.641 JA 7.486.241 Stimmen. NEIN 400 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.568.456 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,22 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.568.456 JA 7.568.456 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 6: Wahl einer Person in den Aufsichtsrat Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.568.456 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,22 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.568.456 JA 7.568.456 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über den Vergütungsbericht Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.428.039 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,73 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.428.039 JA 7.428.039 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 140.417 Stimmen. Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 783.499 gemäß § 192 Abs 3 Z 2 und § 192 Abs 4 AktG durch Einziehung von 783.499 Stück eigenen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 783.499 und Änderung der Satzung in § 6 Abs 1 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.568.456 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,22 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.568.456 JA 7.416.146 Stimmen. NEIN 152.310 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 9a: Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf und gegebenenfalls zur Einziehung bzw Wiederveräußerung eigener Aktien bis zum gesetzlich höchst zulässigen Ausmaß von 10% des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab Beschlussfassung in der Hauptversammlung gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats; Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.568.456 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,22 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.568.456 JA 7.276.139 Stimmen. NEIN 292.317 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 9b: Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre zu beschließen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.568.456 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,22 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.568.456 JA 7.276.139 Stimmen. NEIN 292.317 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 10: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes Kapital 2022], die Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 30.05.2017 [Genehmigtes Kapital 2017], die Änderung der Satzung in § 6a. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.568.456 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 80,22 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.568.456 JA 7.254.997 Stimmen. NEIN 313.459 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen.

